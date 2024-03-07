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大港開唱月底登場 跑場5大看點不能錯過

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滿島光將來台參加高雄大港開唱<a href='/search/tagging/2/音樂' rel='音樂' data-rel='/2/222622' class='tag'><strong>音樂</strong></a>祭。圖/取自滿島光IG

即將在3/30、31登場的大港開唱，今年邁入第15屆，最受矚目的大港女神邀來首度在台開唱的滿島光，以及暌違8年的草東沒有派對重回南霸天舞台，還有苗可麗重回歌手身分參加演出，成為今年大港開唱的驚喜禮包。

滿島光是繼酒井法子之後第二位來大港開唱的日本女星，以日劇《First Love》《四重奏》知名的她，其實是以歌手身分出道，為2男5女音樂組合Folder的其中一員。她曾與日本音樂製作人MONDO GROSSO合作推出迷離電子音樂風格的〈迷宮〉，以及與已故大師坂本龍一合作〈IN THIS WORLD〉等單曲。

2023年成立個人廠牌「Rhapsodies」發表的單曲〈eden〉則是與日本當代爵士樂團 SOIL&"PIMP"SESSIONS合作，並與Folder早期成員三浦大知合唱，這次與 SOIL&"PIMP"SESSIONS一起來台演出，也是她首度在台開唱。

 

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而四處征戰各國音樂祭的樂團草東沒有派對，暌違8年再度回歸大港舞台，主辦單位為了配合行事低調的草東，回到樂團成立起點的草東街拍照代替人物照，讓歌迷直呼全台灣只有這個樂團，可以用街名牌當作識別照。

大港開唱每年都會祭出意想不到的特別企劃組合，已成為節目一大特色。今年邀請惡女經典代表苗可麗與百合花樂團合作，期待擦出什麼樣「煞氣」火花。 來自日本的19人女子舞蹈團體的avantgardey，狂甩妹妹頭的魔性舞姿登上美國達人秀節目，締造超過1000萬次的收看流量，也被日本時尚媒體選為2023年值得關注人物之一，這次會有長達40分鐘的舞蹈表演，也創下大港舞台上表演人數最多的紀錄。

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