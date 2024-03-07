快訊

食安會報一延再延 藍委：食安預警溯源10年沒進步

直擊／遭舊愛鍾成虎告上法庭 陳綺貞哽咽吐「十多年不知道的事」

T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通10項微罪不能檢舉 網轟「民粹黨」：大違停時代來臨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行政院院會通過，10項交通罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。示意圖。記者葉信菉／攝影
行政院院會通過，10項交通罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。示意圖。記者葉信菉／攝影

行政院院會今天通過「道路交通管理處罰條例」第7條之1、第63條、第63條之2修正草案，10種罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點，引起討論。PTT網友表示，「正式宣布大違停時代來臨」。

最高罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉，包括：1、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽；2、騎機車手持行動電話通話；3、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；4、倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引。

5、在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車；6、在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；7、不依順行方向或併排臨時停車；8、在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車；9、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車；10、於身心障礙專用停車位違規停車。

「交通安全唬平安2.0」臉書粉專批「多麼荒謬」。PTT網友表示，反正都不能檢舉這些違規，就看警察怎麼抓，「警察來我就閃，警察走我就停」，現在又擴大那麼多項目不能隨意檢舉，當台灣的警察真的很閒？能看一個抓一個？

網友表示，「反正高官出行都有交通管制，不用擔心違停」、「以後都打110，報案業務量不是更大」、「派出所的電話又要響個不停囉」、「可以停爽爽，感謝政府德政」、「各位聰明用路人， 以後也請自求多福」、「罰鍰少的違規事項難道就不會害死人？低能政府」、「隧道停車微罪 ? 笑死」、「厲害了民粹黨」、「檢舉數量下降，台灣交通變好，對吧」、「職業駕駛職業違規，考駕照真的是笑話」。

人行道 警察

延伸閱讀

影／高雄轎車違停被檢舉 警攔查看到「盤子」抄百包毒咖啡

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局：標線型圓環

網紅回車禍現場拍片提醒 違停男子拍照上網質疑是檢舉達人

公車靠站就違停和併排違規？南市東區這處公車站將改善

相關新聞

交通違規10項不檢舉 民團怒：被民意脅持的傀儡 將北中南串聯抗議

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，盡管交通部已先在周一邀集民間團體召開座談會，路權團體...

今水氣最多明趨緩 周六晨恐寒流達標 高山不排除降3月雪

今天受到強烈大陸冷氣團南下和華南雲雨區東移影響，各地容易下雨且寒冷，中央氣象署預報員劉宇其表示，預估周六清晨台北氣溫降到...

獨／性平三法將上路 憂查案塞車⋯衛福部急增行政人力

去年Me Too事件遍地開花，立院火速通過修正性別平等工作法、性騷擾防治法、性別平等教育法，上述「性平三法」將於明日婦女...

性平會設置辦法明天婦女節上路 教育部：不尊重性別言行可解聘

性別平等教育法去年修正發布，設置性別平等教育委員會的相關辦法、準則將於明天婦女節上路。其中，明定性平委員有未尊重他人的性...

將展編鐘仿品遭質疑 故宮院長：難道博物館的恐龍統統要拿掉

國民黨立委黃健豪昨批評故宮規畫將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品於5月份進駐到南院2樓大廳展示，不僅是不尊重有70萬件原件展...

看診掛號費天花板打破 台灣社區醫院協會肯定衛福部

衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價取消引發爭議，引發外界疑慮。台灣社區醫院協會肯定衛福部作法，並表示地區醫院會發揮自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。