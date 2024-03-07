快訊

食安會報一延再延 藍委：食安預警溯源10年沒進步

直擊／遭舊愛鍾成虎告上法庭 陳綺貞哽咽吐「十多年不知道的事」

T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性平會設置辦法明天婦女節上路 教育部：不尊重性別言行可解聘

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
性別平等教育法去年修正發布，設置性別平等教育委員會的相關辦法、準則將於明天婦女節上路。示意圖。本報資料照片
性別平等教育法去年修正發布，設置性別平等教育委員會的相關辦法、準則將於明天婦女節上路。示意圖。本報資料照片

性別平等教育法去年修正發布，設置性別平等教育委員會的相關辦法、準則將於明天婦女節上路。其中，明定性平委員有未尊重他人的性別的言行且查證屬實，將不能擔任或予以解聘，並保障學生代表參與的權益。

性平法第7條授權主管機關訂定性平委員會的資格、任期、解聘事由、解聘程序，因此教育部訂定「教育部性別平等教育委員會設置辦法」，而直轄市、縣（市）主管機關及各級學校也將依教育部訂定的準則，分別訂定其所設性平會的自治法規及學校章則。

教育部指出，性平會設置辦法明定性平會的任務及組織，引導各級性平會落實專業分工及任務分組，也賦予推動性平教育的決策及督導權責，強化推動性平教育的整體效能。

再來，教育部也訂出性平委員的積極、消極資格，及建置不適任委員退場機制。

教育部指出，具備性別平等意識是委員資格的首要條件。消極資格則包括違反刑法妨害性自主罪章、妨害性隱私及不實性影像罪章，經有罪判決確定，或是違反性平法、性別平等工作法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、兒童及少年性剝削防制條例或其他性別平等相關法規，經依法調查或有關機關查證屬實。

教育部說，如果性平委員有未尊重他人的性別、性別特徵、性別特質、性別認同或性傾向之言行且查證屬實，都不得擔任性平會委員，已聘任者則予以解聘。

學生代表的部分，教育部表示，為確保性平會於性平教育議題決策的學生參與權利，以符合兒童權利公約精神並保障其表意權，性平會納入學生代表，以自身需求出發說明建議及解決方針，將兒少作為推動性平教育的重要夥伴。

在經歷多次會議討論及法規草案預告、收集意見後，「教育部性別平等教育委員會設置辦法」、「各級學校性別平等教育委員會設置準則」、「直轄市及縣（市）主管機關性別平等教育委員會設置準則」將自3月8日起施行。

主管 性別 教育部

延伸閱讀

蘇丹紅風波 教部：配合查緝評估暫緩有疑慮調味料

3名懷孕女警獲贈禮物 笑稱從「女王節」換過「婦女節」

慶祝婦女節 王道銀推刷卡優惠最高可享14.8%現金回饋

影／蔣萬安出席婦女節慶祝活動 宣誓守護安全空間

相關新聞

交通違規10項不檢舉不記點 民團怒轟：被民意脅持的傀儡

行政院會今通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，盡管交通部已先在周一邀集民間團體召開座談會，路權團體...

今水氣最多明趨緩 周六晨恐寒流達標 高山不排除降3月雪

今天受到強烈大陸冷氣團南下和華南雲雨區東移影響，各地容易下雨且寒冷，中央氣象署預報員劉宇其表示，預估周六清晨台北氣溫降到...

性平會設置辦法明天婦女節上路 教育部：不尊重性別言行可解聘

性別平等教育法去年修正發布，設置性別平等教育委員會的相關辦法、準則將於明天婦女節上路。其中，明定性平委員有未尊重他人的性...

將展編鐘仿品遭質疑 故宮院長：難道博物館的恐龍統統要拿掉

國民黨立委黃健豪昨批評故宮規畫將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品於5月份進駐到南院2樓大廳展示，不僅是不尊重有70萬件原件展...

看診掛號費天花板打破 台灣社區醫院協會肯定衛福部

衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價取消引發爭議，引發外界疑慮。台灣社區醫院協會肯定衛福部作法，並表示地區醫院會發揮自...

交通微罪不能檢舉 Cheap：行人地獄大門開啟 政府極度無能

行政院院會今天拍板罰鍰1200元以下10種輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。關注交通安全的網紅Cheap在臉書表示，為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。