住晶華、老爺集團飯店限時優惠 加購高鐵票享7折起

台灣高鐵攜手合作知名飯店晶華及老爺集團，分別推出「搭高鐵．環遊寶島住晶華」以及「搭高鐵．老爺樂遊季」限時優惠，即日起旅客購買「高鐵飯店聯票」，透過晶華集團旗下13家及老爺集團旗下9家合作飯店官網訂房，加購4月至6月高鐵車票，均享7折起超值車票優惠（疏運期維持原8折優惠）。

台灣高鐵公司表示，此次「高鐵飯店聯票」限時優惠專案，結合晶華及老爺集團共22家精選合作飯店，滿足不同旅客的多樣入住需求，飯店類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店、高CP值的質感商旅，地點更遍及北、中、南、東。

高鐵公司指出，以晶華集團捷絲旅高雄中正館為例，雙人入住享升等豪華四人房含早餐每晚2999元起，加購高鐵票即有機會抽中晶華集團「豪華酒店住宿券」。以台南老爺行旅為例，專案入住精緻雙人房含早餐每晚3599元起，自備環保杯者，即可享免費回甘美式咖啡兩杯。

另外，高鐵公司也說，因應綠色旅遊風潮，「飯店聯票」集合全台逾120家飯店，即日起至6月30日推出「出發！綠色旅行趣」專案，飯店官網訂房可享加購高鐵票8折優惠，專案享房價優惠，指定飯店再加贈環保餐具、環保提袋、環保杯及公共運輸乘車票券等好禮。