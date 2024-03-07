國三少女吸菸率上升 醫：死於這病風險飆22倍

明日就是3月8日婦女節，衛福部國健署調查顯示，女性吸菸率有明顯上升趨勢，特別在「國三」年齡段開始。醫師表示，與從不吸菸的女性相比，吸菸女性死於慢性阻塞性肺病（COPD）比不吸菸的女性高出近22倍，因此呼籲女性早日戒菸，遠離死亡風險。

世界衛生組織（WHO）統計，全球15歲以上人口吸菸率由2000年32.7%降至2020年的22.3%；其中女性人口吸菸率由2000年16.2%降至2020年7.8%，吸菸率降幅較男性高。

不過，羅素英指出，在國健署111年國人吸菸行為調查結果中卻顯示，我國18歲以上女性吸菸率由民國109年2.9%上升至111年3.7%；青少年女性吸菸率由108年2.7%上升至110年2.9%，其中未滿18歲之高中、高職、五專女學生吸菸率由108年2.9%上升至110年3.2%，特別是國三開始，一直到高三年齡段皆有微幅上升，女性吸菸已成為需要關注議題。

WHO統計，有75%死亡是源自吸菸造成的心血管疾病、癌症及呼吸道疾病，吸菸者死亡率是不吸菸者的3倍。北市聯醫中興院區副院長吳岱穎指出，吸菸之女性將造成癌症、心血管疾病、心臟問題、呼吸系統問題、皮膚老化、牙齒變黃等影響外，並可能導致睡眠品質受影響。

「吸菸女性死於慢性阻塞性肺病是不吸菸者22倍。」吳岱穎說，全台每年有超過5000人因慢性阻塞性肺病死亡，而生活中常見的二手菸、三手菸暴露及吸菸行為，都是慢性阻塞性肺病的危險因子，且罹患冠心病的風險也加倍。

不僅一手菸有害，二、三手菸對女性來說也相當具威脅性。吳岱穎表示，懷孕期間吸菸或遭受二手菸危害的女性，可能會造成流產及影響胎兒未來之發育，包含過早出生的風險較高、出生前和幼兒期大腦發育正常的可能性較小、更有可能死於嬰兒猝死症候群；若是青少女吸菸，將會對大腦發育產生長期的破壞性影響，且面臨氣喘、肺功能和生長受損的風險，身體體力和耐力也會因吸菸而降低。

羅素英表示，女性成人的家庭二手菸暴露率111年為30.4%；國中生及高中職生的家庭二手菸暴露率110年皆為26.9%。調查資料顯示，每4名女性就有1名暴露於家庭二手菸環境中，然而二手菸的危害及殘留在衣服、家具等處的三手菸，對身邊親友以及家中幼兒之影響更明顯。

且國外研究顯示，不吸菸之成年人因暴露於二手菸環境者，會增加3成（25-30%）罹患中風的風險；也會增加3成罹患肺癌風險（20-30%）5，甚至會引發兒童罹患肺炎和支氣管炎等急性呼吸道感染與氣喘等。

羅素英表示，「社會支持」為戒菸過程中最具重要性之動力，影響女性是否能夠成功戒菸，伴侶、孩子、親密家人及朋友將是關鍵；透過身邊社會支持的力量搭配國民健康署推出的各項戒菸服務，提供戒除菸癮最強力的後盾。國健署提供的多元戒菸服務，免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，全國超過3500家醫事機構或撥打戒菸專線（0800-636363），接受專業醫療協助。

國健署長吳昭軍則呼籲，吸菸民眾可善用專業戒菸服務，共同營造健康的身心、家庭環境與人際關係，也鼓勵女性朋友們，為自己、家人或未來的下一代健康著想，勇於拒絕菸品的危害，向菸說不。

※ 提醒您：吸菸有礙健康