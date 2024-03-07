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今水氣最多明趨緩 周六晨恐寒流達標 高山不排除降3月雪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天降雨趨緩，水氣減少，除了東半部、西半部的山區、基隆北海岸地區之外，西半部平地多雲或偶爾會有陽光的天氣型態，明天將是水氣最少的時候。本報資料照片
明天降雨趨緩，水氣減少，除了東半部、西半部的山區、基隆北海岸地區之外，西半部平地多雲或偶爾會有陽光的天氣型態，明天將是水氣最少的時候。本報資料照片

今天受到強烈大陸冷氣團南下和華南雲雨區東移影響，各地容易下雨且寒冷，中央氣象署預報員劉宇其表示，預估周六清晨台北氣溫降到10度左右，不排除會達到寒流機率，這段時間做好保暖工作。

今天各地多雲時陰、斷斷續續下雨，劉宇其表示，是冷空氣明顯南下的過程，整體冷空氣明天會持續南下，一直到周六這段期間，氣溫會持續下降、各地寒冷。預計要到周日開始帶來溫暖的偏東風，屆時氣溫回升。但溫度回升的狀態不會太久，下周一又有鋒面影響，後方會跟著較弱的冷高壓影響台灣。

未來一周溫度趨勢，劉宇其表示，一直到周六都是降溫過程，北台灣全天感受寒冷，中南部也是明顯轉涼、夜間清晨相當寒冷。今天傍晚到周日清晨之前北台灣、宜蘭、金門馬祖空曠地方不排除10度左右，氣象署會發布低溫特報。

劉宇其表示，周日東北風逐漸減弱，氣溫逐漸回升，但下周一又有東北季風帶來冷空氣影響，北台灣溫度回升比較不明顯，不過中南部後期溫度回升明顯。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，今天是水氣最多的時候，全台或多或少降雨情形。明天降雨趨緩，水氣減少，除了東半部、西半部的山區、基隆北海岸地區之外，西半部平地多雲或偶爾會有陽光的天氣型態，明天將是水氣最少的時候。

他說，周六開始水氣逐步增多，北部、金門、馬祖可能又降雨。周日至下周三水氣又稍微增多，主要是北部、東半部、中南部山區又有短暫雨情形；下周一有鋒面通過，中部地區會降雨。

劉宇其表示，如果水氣和溫度條件配合，明晚3500公尺以上高山陸續有積冰現象，周六開始水氣有增加趨勢，周六至下周一3500公尺以上山區可能有局部降雪機率。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣溫 金門 馬祖

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