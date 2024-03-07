單顆快比1元硬幣還大！神級山丘藍台灣藍莓飽滿多汁 打趴進口貨

山丘藍台灣藍莓即日起於山丘藍官網供應，更與全家、7-Eleven、有機通路、微風超市等同步上市。 圖／吳致碩攝影

種植在阿里山腳下、歷時7年研發的山丘藍台灣藍莓在2023年2月首度上市時一鳴驚人，各大通路搶到缺貨，迅速成為炙手可熱的人氣之選；歷經一年的產地技術及田間管理優化，無農藥、不使用除草劑、每天手摘、碳足跡較進口藍莓低很多、擁有完整雲端履歷的山丘藍台灣藍莓迎來第二年收成，期待在產量上力拼翻倍，即日起除於山丘藍官網供應，更與全家、7-Eleven、有機通路、微風超市等同步上市，希望盡可能滿足國人對新鮮藍莓的渴求。

山丘藍台灣藍莓2024年發表會，有普華商務法律事務所律師楊敬先（左起）、家樂福公共事務部陳依芳、全家便利商店總經理薛東都、山丘藍執行長蔡宜玲、嘉義縣立法委員陳冠廷、嘉義縣政府農業處技正廖淑卿、統一超商行銷總經理林啟昌、聖德科斯總經理梁文源、金利食安總經理殷豪來到現場支持。 圖／吳致碩攝影

過去國人在市場上吃到的藍莓，大多自美國、秘魯、智利…等地進口，不僅果實大小不一，為了能夠度過空運或海運的時間，通常未完全熟透就進行採收，並且有可能經過進口檢疫燻蒸處理，長程運輸不但是果實鮮度的最大殺手，也積累出極高的碳足跡與食物里程，導致送到消費者手上的藍莓，經常呈現軟爛、大小不一，不但吃不到新鮮果實的脆度，也欠缺天然果實香氣的狀態。

但是被網友封為「神級」的山丘藍台灣藍莓，每一顆都好好在樹上完熟，在充分吸收養分與日照後，才會由專業採摘技師，每天清晨親手從樹上輕輕摘下來。為了提供最高品質的台灣藍莓，只有顏色均勻飽滿、直徑大於1.5公分以上的藍莓，才會上架出貨，幾乎每一顆都快比1元硬幣還大。

山丘藍台灣藍莓由專業採摘技師手工採收。 圖／山丘藍提供

從樹上摘下來的100％完熟台灣藍莓，經預冷後便裝盒低溫宅配，由農場產地直送，不但免除浸泡藥水、燻蒸處理等額外加工，更提供獨步全球的「藍莓雲端溯源履歷」，不僅美味新鮮、安全無虞，消費者在支持在地農業之餘，更能友善地球、縮短食物里程，為減少碳足跡貢獻一己之力。

只有顏色均勻飽滿、直徑大於1.5公分以上的藍莓，才會上架出貨。 圖／山丘藍提供

「神級」山丘藍台灣藍莓粒粒飽滿，完整保存藍莓果實的天然保護層「白色果粉」，可以延長藍莓離開樹上後的保存時間。每一顆台灣藍莓不但身形渾圓、顏色飽滿，聞起來更是香氣十足，入口後不但吃得到新鮮果實的脆度，在適切的果肉與果皮比例下，吃起來酸甜平衡、清新多汁，不但吃得到新鮮的果肉，也感受得到果汁在口中的流動感，擁有令人欲罷不能的多層次風味。

山丘藍台灣藍莓粒粒飽滿，完整保存藍莓果實的天然保護層「白色果粉」。 圖／山丘藍提供

山丘藍台灣藍莓是台灣農業全新嘗試，是結合農業技術、資金及科技的新創企業。山丘藍農場與臺灣大學生農學院李國譚教授產學合作，從國外引進獨家品種、栽種方式、生物防治、採收細節到新鮮配送，以8年時間克服了所有不可能的任務。山丘藍執行長蔡宜玲表示：「我們是一群台灣農家子弟，長期在海外奮鬥有成，我們想要回饋台灣這片土地，大家有錢出錢、有力出力，希望能為台灣農業打造更好的未來。」而「山丘藍」的品牌命名，則由人稱「大哥」的音樂前輩李宗盛，親自將自己的創作歌曲〈山丘〉，獻給得來不易的台灣量產藍莓。

山丘藍執行長蔡宜玲。 圖／吳致碩攝影

山丘藍堅持環保理念，即便在2023年第一個收成季遭逢鳥害與蟲害的挑戰，還是堅持不使用農藥、不用除草劑。蔡宜玲指出，從去年產季結束之後，山丘藍就在開始在整個農場進行優化，採用天敵、防蟲網等生物與物理防治方式，將鳥害與蟲害控制在相對可以控制的範圍內；她說：「我們不殺鳥，我們只能夠去驅趕它。」

山丘藍台灣藍莓農場位於嘉義縣番路鄉的阿里山下、八掌溪畔，擁有得天獨厚的天然環境。 圖／山丘藍提供

山丘藍台灣藍莓產季大約自每年2、3月起至4月底，確切日期將視天候而定，但一年僅此一季。在今年的山丘藍台灣藍莓發表會上，不但由李宗盛親自為產季說明影片進行口白錄製與配樂，更召集了國內全家便利商店總經理薛東都、統一超商行銷總經理林啟昌、聖德科斯總經理梁文源、家樂福公共事務部陳依芳、嘉義縣政府農業處技正廖淑卿、嘉義縣立法委員陳冠廷、金利食安總經理殷豪等貴賓來到現場，攜手力挺本土農業。其中全家便利商店總經理薛東都更宣布，不但即日起於全店實體門市開賣山丘藍台灣藍莓，也搶先預告4月Fami!ce霜淇淋新口味，將使用新鮮美味的山丘藍藍莓來製作，提供國人多一種更輕鬆、更具休閒感的方式，來享受山丘藍台灣藍莓的好滋味。