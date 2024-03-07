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打破掛號費天花板 薛瑞元3點說明：市場會壓制哄抬價

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元表示，掛號費管理本來就沒有法源依據，同時醫療院所經營也有其壓力，不宜僵硬限制，而台灣醫療競爭大，市場自然會有壓抑哄抬價格的效果。記者李青縈／攝影
衛福部長薛瑞元表示，掛號費管理本來就沒有法源依據，同時醫療院所經營也有其壓力，不宜僵硬限制，而台灣醫療競爭大，市場自然會有壓抑哄抬價格的效果。記者李青縈／攝影

衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價取消引發爭議，引發外界疑慮，擔憂醫療資源稀缺地區居民影響甚鉅。衛福部長薛瑞元表示，掛號費管理本來就沒有法源依據，同時醫療院所經營也有其壓力，不宜僵硬限制，而台灣醫療競爭大，市場自然會有壓抑哄抬價格的效果。

衛福部周一公布停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，進一步取消掛號費用調整備查制度。醫療院所如有不合適的調漲情況，民眾可向當地衛生局反映，不過，衛生單位還是無法阻擋業者提高掛號費。薛瑞元今出席立法院衛環委員會，做「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專題報告，會前他受訪針取消醫療院所掛號費參考值一事做3點說明。

掛號費在2010年公布的參考價上限為150元。首先，薛瑞元表示，掛號費從民國70多年來都是屬於行政費用，不屬於醫療法的管制範圍內，因此限制掛號費上限就沒有法律依據。

薛瑞元說，第二，醫療產業雖然無法直接比擬其他產業，但這主要是指醫療；但醫療院所的經營仍要面臨土地、租金、水電或是其他行政成本等，就跟其他產業一樣。醫療院所也要追求品質、人員加薪等，因此不宜再有太過僵硬的限制，希望讓醫療面對經濟或是社會局勢演變下可以有較大的彈性。台灣醫療院所競爭激烈，醫療院所不至於大力哄抬掛號費。

針對地方衛生局，薛瑞元說，衛生局是沒有審查掛號費就沒事，仍然有事情可做，可以要求轄內醫療院所呈報收費的狀況，審視是否有聯合行為； 如果有聯合行為的話就會舉報給公平會。再者，如果是醫療資源比較缺乏地區，醫療院所呈現壟斷市場且調漲掛號費的話，衛生局可以介入處理。

薛瑞元指出，衛生局除了檢視掛號費變動外，衛生局還要查巧立名目，這是民眾正式詬病之處，因為有些醫療院所用其他名目來收取自費項目，衛生局在這部分仍要努力防止醫療院所有違法行為。

薛瑞元 衛生局 衛福部

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