快訊

台南天坑案肇禍皇龍建設 賴清德和黃偉哲總部都用其樣品屋

振奮！搶救命危彰化姊妹第15天 姊姊手腳會動、昏迷指數升到6

朴正熙遇刺 蔣經國疑美涉幕後陰謀：共產黨借美刀殺人

OL有這症狀好害羞 找泌尿科醫師治療改善

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
泌尿科醫師李威明表示，急迫性尿失禁主因膀胱神經功能失調導致頻尿、漏尿困擾。圖／高醫岡山醫院籌設營運處提供
泌尿科醫師李威明表示，急迫性尿失禁主因膀胱神經功能失調導致頻尿、漏尿困擾。圖／高醫岡山醫院籌設營運處提供

30多歲的李小姐是名OL，有個難以啟齒的困擾「頻尿」、「漏尿」，白天要跑廁所6、7趟，夜間也要起床上廁所2、3，嚴重影響工作及睡眠品質。泌尿科醫師李威明表示，這症狀可能是「急迫性尿失禁」，首重生活方式調整，配合藥物或其他治療。

李小姐工作忙碌，每天都有大小會議和工作任務，但她常工作到一半時有尿急感，趕到廁所前就忍不住漏尿，非常尷尬。夜間也常因尿意醒來，嚴重影響睡眠，不得不到泌尿科求醫，「我年紀還輕，為何就有頻尿、漏尿症狀？」

高醫岡山醫院籌設營運處泌尿科主治醫師李威明說，李小姐症狀可能是「急迫性尿失禁」，屬於膀胱過動症的一種，主要是與情緒壓力、膀胱神經功能失調有關，近來愈來愈多20到40歲年輕女大生或OL患有此症。

李威明說，急迫性尿失禁治療首重生活方式調整，包括減少咖啡、茶等利尿性食物、控制液體攝取量、定時排尿等。患者也應維持理想體重、多運動、多攝取高纖食物，減少便秘減輕膀胱壓力、多進行盆底肌肉訓練（凱格爾運動），提高尿道控制能力。

藥物治療可使用抗膽鹼藥物、β3-腎上腺接受體促進劑等來改善，其他治療方式包括，經皮脛骨神經電刺激治療（PTNS）、注射肉毒桿菌素等，由醫師就診斷結果施行。

李小姐透過藥物治療，日常生活作息和飲食調整，頻尿、漏尿症狀已大幅降低，工作效率及睡眠品質，都有顯著改善。

睡眠 醫師

延伸閱讀

動不動一直想尿尿！ 醫揪「4大兇手」超錯愕：愛吃蛋糕、巧克力中了

洪小鈴「戴22副耳環」網熱議 憶她當台偶劇女二：那時的美是真的很美

威廉王子疾呼盡快結束以巴衝突 以色列政府回應重提2大前提

30歲女性2年沒性愛卻罹患「梅毒+菜花」醫曝罹病原因

相關新聞

強烈冷氣團發威 各地濕冷 2縣市探10度以下低溫

今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中央氣象署發布低溫特報，基隆及新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

掛號費無上限恐漫天要價？ 林靜儀：太不了解台灣醫療產業

醫療機構掛號費取消報備上限，前立委、醫師林靜儀在「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專表示，很多人擔心就會「漫天要價」，...

就醫掛號費取消上限 蘇一峰批打假球：政府演戲全靠演技

醫療院所掛號費，衛福部取消上限，民眾憂心漲聲響起。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，掛號費無上限，其實只是打打假球...

今濕冷明天氣好轉 吳德榮：周六晨最冷、探9度以下低溫

強冷空氣南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天北濕冷，中南部轉濕涼、早晚...

OL有這症狀好害羞 找泌尿科醫師治療改善

30多歲的李小姐是名OL，有個難以啟齒的困擾「頻尿」、「漏尿」，白天要跑廁所6、7趟，夜間也要起床上廁所2、3，嚴重影響...

觀光署擬修法延長特定對象住宿場所展延期 全國旅館公會反對

交通部觀光署1日召開研商發展觀光條例第70-2條展延期程修法相關事宜會議，以疫情為由，擬修法展延未取得合法旅宿證照的特定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。