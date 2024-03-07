掛號費無上限恐漫天要價？ 林靜儀：太不了解台灣醫療產業

醫療機構掛號費取消報備上限，前立委、醫師林靜儀在「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專表示，很多人擔心就會「漫天要價」，真的太不了解台灣醫療產業了。

林靜儀表示，20多年健保制度齊頭平等與各種斷頭壓低專業價值以來，早就喪失了正常經濟模式；醫界裹小腳裹太久，放開來不要說跑步了，連抬頭挺胸走路都不會。

她表示，各醫療機構削價競爭、低價「優惠」、各種「免費」，自廢武功的可能性高，投資提升人力素質成本、反映專業價值的不但會是少數，還可能是「出頭鳥」，被媒體、團體和同業修理的風險還很高。「一邊喊低薪血汗，一邊一卡吃到飽的慣老闆的，不就是養成健保制度的全民嗎？」

林靜儀說，健保制度是穿著衣服改衣服，隨著資訊流通與民眾愈來愈理解現實狀況，也包括每隔幾年就有醫療人員出走潮，支持合理改革與反映真實成本的民意也逐漸出現；「真的不要再停留在把醫療提供者都當賊看的氛圍裡」，醫療不好，民眾不會好。

林靜儀表示，至於某些總說維護民眾權益實則各種立論矛盾缺乏現實的「團體（個人）」，膝反射的「推論」與「恐如何」，就算了吧。