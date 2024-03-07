強烈冷氣團全台濕冷 賈新興：明天再降溫 下周又有鋒面

今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，天氣寒冷，各地及澎湖有局部短暫雨，金門及馬祖為多雲到晴。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天再降溫，下周一再一波鋒面。

賈新興表示，明天受強烈大陸冷氣團影響，花東及台中以南山區有局部短暫雨，周六至周日午後山區有零星短暫雨，周日深夜水氣移入， 苗栗以南及花東轉有零星短暫雨。