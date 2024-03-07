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強烈冷氣團全台濕冷 賈新興：明天再降溫 下周又有鋒面

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，天氣寒冷，各地及澎湖有局部短暫雨。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，天氣寒冷，各地及澎湖有局部短暫雨。本報資料照片

今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，天氣寒冷，各地及澎湖有局部短暫雨，金門及馬祖為多雲到晴。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天再降溫，下周一再一波鋒面。

賈新興表示，明天受強烈大陸冷氣團影響，花東及台中以南山區有局部短暫雨，周六至周日午後山區有零星短暫雨，周日深夜水氣移入， 苗栗以南及花東轉有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一受鋒面通過及大陸冷氣團影響，全台各地有局部短暫雨。下周二花東及恆春半島有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫雨。下周三至周四午後山區有局部短暫陣雨。下周五華南雲系移入，彰化以北有局部短暫雨，下周六午後山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，天氣寒冷，各地及澎湖有局部短暫雨。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，天氣寒冷，各地及澎湖有局部短暫雨。本報資料照片

冷氣團 賈新興

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