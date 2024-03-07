今雨勢更大範圍更廣 低溫下滑中 下周還有一波冷空氣
強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地濕冷，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今早的雨勢更大了，範圍又更廣，溫度也下滑中，沒有像前幾天那麼冷，但溫度落差大，務必要注意身體健康，留意家中年長者的血壓。明天可望水氣減少，降雨減少轉乾。
天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天表示，北部溫度僅13-14度，沿海空曠地區、近山區11-12度，中南部清晨的溫度降至15-16度，清晨降雨偏向中北部及中南部近山區，預估到上午到晚間降雨區域將逐漸往南移動，中南部平地降雨也會略增多。
柯聿寧說，白天高溫受陰雨天氣影響，普遍都不會回升太多，北部僅14度，中部約18-20度，南部19-22度，中北部務必要留意保暖。
今晚到周六清晨期間北方再度有乾冷空氣遞補南下，柯聿寧表示，預期北部、中部沿岸雲量減少，北部早晚因輻射冷卻作用變得明顯，低溫還有機會再往下降至接近11度、中部12-13度，中北部局部空曠地區及近山區則有機會出現10度以下。
周五白天因天氣較好，北部高溫可回升到16度、中部20-22度；柯聿寧表示，預估南部雲量仍多，清晨低溫下降程度較中北部緩和，低溫約14-16度，但白天回溫幅度也不大，高溫約21-23度。
周六白天北方冷空氣強度將逐漸減弱，柯聿寧表示，各地低溫逐漸回升，晚間低溫普遍約14-16度，但受華南雲系又再度東移影響，東北部迎風面及各地近山區有局部短暫雨，北部白天高溫16-17度，中南部高溫反而再下降1-2度，還是比較濕涼的天氣型態。
柯聿寧表示，周日轉偏東風環境、華南雲系稍減少，降雨縮減至中南部山區，中北部平地天氣再好轉一些，整體回溫2-3度，南部因雲量仍多無明顯變動。
下周一將有一波華南雲雨區東移，柯聿寧說，東移過程中可能發展為鋒面系統，下周一上午到下周二清晨由北到南通過台灣，普遍帶來一波降雨，下周二白天乾冷空氣移入，天氣好轉。不過，晚間至下周三清晨因較明顯的輻射冷卻作用，中北部低溫可再降至12-14度，局部空曠地區仍有機會降至10-11度，下周四冷空氣減弱再度回溫。
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