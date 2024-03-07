就醫掛號費取消上限 蘇一峰批打假球：政府演戲全靠演技

醫療院所掛號費，衛福部取消上限，民眾憂心漲聲響起。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，掛號費無上限，其實只是打打假球。

他說，快倒閉的醫院診所都不可能漲價自救，沒人選的賠錢科別也不可能因此變熱門，「騙騙不懂的人而已，政府演戲全靠演技」。

網友表示，「不演怎麼有收視率」、「責任推給醫院、苦果病患承擔。有錢生、沒錢死是嗎」、「政府只會讓醫院、診所、醫師跟民眾對立起衝突，最根本就是點值0.7跟藥品成本過高，簡單就是點值和給付藥費每年都跟基本工資一樣調漲，掛號費就不用漲了不是」、「最根本的問題是點值要重新分配計算」。

不過也有網友認為，「台灣醫療浪費情況普遍，適當提高收費是可以接受的。也期待，醫師也可因此增加些收入」、「才不會小病還衝醫院啊」、「支持交由市場機制，台灣就醫選擇很多，不需要硬性規範」。

一名網友說，「邏輯不對吧，自認技術好跟病人多的診就可以漲價啊，然後如果因此流失的病人，應該會流到人少不敢漲價的診所，長遠來看開放上限都是好事」。蘇一峰表示，「你覺得健保點值0.7，掛號費要補多少呢？還有很多醫院在乎名聲，哪敢漲價」。