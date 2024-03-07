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強烈冷氣團發威 各地濕冷 2縣市探10度以下低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，今天各地濕冷，有局部短暫雨。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，今天各地濕冷，有局部短暫雨。本報資料照片

今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中央氣象署發布低溫特報，基隆及新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，今天各地濕冷，有局部短暫雨；氣溫方面，清晨北台灣低溫約12至14度，白天高溫僅14至16度，整天寒冷，其他地區低溫約15至18度，花東高溫約18至20度，中南部高溫約20至24度。

東北風偏強，台南以北、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海風浪大，海邊活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天、周六強烈大陸冷氣團影響天氣依舊寒冷，北部、東北部低溫僅10、11度，中部、花蓮約13、14度，南部及台東約15、16度，空曠、近山區平地低溫會再低一些，此外北部及宜花高溫僅13至15度整天偏冷。

降雨區域縮減，明天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北及西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區仍有零星短暫雨。

周日清晨各地仍偏冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地白天氣溫稍下降；水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周二、下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區為多雲。

冷空氣影響期間東北風偏強沿海空曠地區易有強陣風、浪也相當大，前往海邊活動應注意安全；明天晚上起至周六若水氣、氣溫條件配合，3500公尺以上山區可能有局部結冰、降雪機率，前往高山活動應注意。

14日至16日環境偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區雲量亦較多；天氣系統變化快速，預報不確定性較高，請留意本署發布之最新天氣預報。

冷氣團

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