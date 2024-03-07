今濕冷明天氣好轉 吳德榮：周六晨最冷、探9度以下低溫

強冷空氣南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天北濕冷，中南部轉濕涼、早晚冷；各地皆有局部短暫雨的機率。北部11至16度，中部13至20度，南部14至24度，東部13至22度。

吳德榮表示，明天至周六上午各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨的機率；北台灣冷、其他地區早晚冷。明晚、周六晨因輻射冷卻加成，北台灣部分平地的最低氣溫，明晚降至10度、周六晨續降至9度以下，台北觀測站亦有符合強烈大陸冷氣團的機率。

周六下午起至周日冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日緩升，吳德榮表示，鬆散的中層雲自華南逐漸移入，各地雲量漸增，天氣仍偏涼、早晚微冷。周日中層雲為近山區帶來局部零星小雨的機率。

他說，下周一鋒面快速通過，各地轉有局部雨。下周二、周三鋒面遠離，各地晴朗穩定，北舒適、南微熱，早晚涼，日夜溫差大的天氣。