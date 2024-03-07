民憂掛號費齊漲 衛福部：由公平會介入

衛福部發文取消醫療院所掛號費參考值，引發爭議，民眾憂心，如果醫療機構恣意漲價，對醫療資源稀缺地區居民影響甚鉅。對此，衛福部醫事司表示，如有不合適的調漲情況，民眾可向當地衛生局反映，不過，衛生單位還是無法阻擋業者提高掛號費。

醫事司科長江適宇表示，衛生署（現衛福部）於二○一○年公告醫療機構掛號費參考範圍，採單一標準，都市、偏鄉均一樣，該套標準已近十五年，有必要檢討。過去地方衛生局常以「審查」為由，不讓醫療院所調整掛號費，但這動作缺乏法源依據，不宜執行，為此廢止公告，避免誤解。

江適宇指出，新制上路後，各地衛生局仍可評估掛號費價格是否合理，視縣市實際狀況予以規範，若對掛號費調整有疑慮，可要求醫療機構報備掛號費調漲情況，說明營運成本。不過衛生局僅能要求醫療院所說明調漲掛號費的原因，不能阻止業者調整費用。

如有診所任意、不合理調整掛號費，江適宇建議，民眾可向當地衛生局反映，若出現聯合漲價，則涉及公平交易法，將由公平交易委員會介入。不過，在考量病人流失、同儕制約等情況，絕大部分醫療院所應不會做出不合理調整。

江適宇表示，在醫療資源稀缺狀況下，醫院不合理調高掛號費，將影響偏鄉民眾就醫權益，為此，醫事司正擬定相關處置，希望在適法性的前提下找出解決方法。

醫師公會全聯會法規會召委吳欣席指出，衛福部應在短暫過渡期間監控掛號費波動狀況，以免引發民眾反彈。