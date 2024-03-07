聽新聞
test
0:00 / 0:00

民憂掛號費齊漲 衛福部：由公平會介入

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
衛福部醫事司宣布取消醫療院所掛號費上限引發各界關注。圖為高雄醫學大學附設中和紀念醫院午後等待門診掛號、批價的民眾。圖／中央社
衛福部醫事司宣布取消醫療院所掛號費上限引發各界關注。圖為高雄醫學大學附設中和紀念醫院午後等待門診掛號、批價的民眾。圖／中央社

衛福部發文取消醫療院所掛號費參考值，引發爭議，民眾憂心，如果醫療機構恣意漲價，對醫療資源稀缺地區居民影響甚鉅。對此，衛福部醫事司表示，如有不合適的調漲情況，民眾可向當地衛生局反映，不過，衛生單位還是無法阻擋業者提高掛號費。

醫事司科長江適宇表示，衛生署（現衛福部）於二○一○年公告醫療機構掛號費參考範圍，採單一標準，都市、偏鄉均一樣，該套標準已近十五年，有必要檢討。過去地方衛生局常以「審查」為由，不讓醫療院所調整掛號費，但這動作缺乏法源依據，不宜執行，為此廢止公告，避免誤解。

江適宇指出，新制上路後，各地衛生局仍可評估掛號費價格是否合理，視縣市實際狀況予以規範，若對掛號費調整有疑慮，可要求醫療機構報備掛號費調漲情況，說明營運成本。不過衛生局僅能要求醫療院所說明調漲掛號費的原因，不能阻止業者調整費用。

如有診所任意、不合理調整掛號費，江適宇建議，民眾可向當地衛生局反映，若出現聯合漲價，則涉及公平交易法，將由公平交易委員會介入。不過，在考量病人流失、同儕制約等情況，絕大部分醫療院所應不會做出不合理調整。

江適宇表示，在醫療資源稀缺狀況下，醫院不合理調高掛號費，將影響偏鄉民眾就醫權益，為此，醫事司正擬定相關處置，希望在適法性的前提下找出解決方法。

醫師公會全聯會法規會召委吳欣席指出，衛福部應在短暫過渡期間監控掛號費波動狀況，以免引發民眾反彈。

衛生局 衛福部 調漲

延伸閱讀

蠢蠢欲動？掛號費不設上限 6都多家醫院已調升為170至500元

掛號費上限取消 破千元VIP門診出擊、降價回饋兩極化

衛福部取消醫療院所掛號費天花板！督保盟憂心全民進入「不能生病的年代」，想以價制量，反增醫療的不公平性！

取消全國掛號費上限 醫事司：地方可自訂標準

相關新聞

桃機塞機 交長道歉 將檢討懲處

桃園國際機場南跑道近日年度歲修，單跑道運作下，演變成嚴重塞機，多架航機空中轉圈圈，民怨四起，朝野立委昨於立院質詢時，異口...

第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

昨天是24節氣的「驚蟄」，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，俗話說春雷一響，大地回春，當遠處轟鳴的雷聲響...

民憂掛號費齊漲 衛福部：由公平會介入

衛福部發文取消醫療院所掛號費參考值，引發爭議，民眾憂心，如果醫療機構恣意漲價，對醫療資源稀缺地區居民影響甚鉅。對此，衛福...

強烈冷氣團報到！明起降溫全台有感 最冷時間點曝「恐跌破10度」

中央氣象署今天表示，明天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地濕冷，除了北部晚上低溫僅剩11、12度，中南部白天也...

健康主題館／長期便祕常腹痛 小心大腸憩室炎

台灣進入高齡社會，年長者多，加上國人飲食精緻化，蔬菜吃得少、喝水不足，增加「大腸憩室炎」發病機會。國泰醫院消化內科主治醫...

子宮頸癌3防線：安全性行為、打疫苗、篩檢

人類乳突病毒（HPV）持續感染與子宮頸癌息息相關。子宮頸癌標準化發生率由民國84年每10萬人有25人，下降至110年每1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。