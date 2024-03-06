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部分學校團膳來自雙北 基隆各校停用辣椒、咖哩粉3個月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆學校午餐調味品全面盤查，無問題品項。圖／衛生局提供
基隆學校午餐調味品全面盤查，無問題品項。圖／衛生局提供

基隆市政府啟動食安機制，全面盤點學校庫房咖哩粉等品項，均未含辣椒成分，無蘇丹紅疑慮，目前問題產品皆未流向基隆市。教育今晚緊急發布新聞稿表示，考量部分學校團膳午餐來自雙北，為保險起見，即日起請各校暫停使用辣椒粉、咖哩粉及相關混製辣椒粉之調味製品3個月。

教育處代理處長楊桂杰表示，全面盤點學校庫房咖哩粉等品項，均未含辣椒成分，無蘇丹紅疑慮，目前問題產品皆未流向基隆市。

楊桂杰說，但考量部分學校團膳午餐來自雙北，為保險起見，即日起請各校暫停使用辣椒粉、咖哩粉及相關混製辣椒粉之調味製品3個月，並且密切關注雙北衛生稽查動向，加強原物料相關訪廠重點，全面守護學生用餐安全，為學校午餐品質把關。

蘇丹紅 辣椒粉

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