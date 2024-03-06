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組團赴陸旅遊轉彎喊卡 長榮航空取消深圳杭州增班計畫

聯合報／ 記者周彥妤／愛媛即時報導
長榮航空總經理孫嘉明。記者周彥妤／攝影
長榮航空總經理孫嘉明。記者周彥妤／攝影

交通部原宣布3月起解除台灣旅行團赴陸旅遊禁令，卻在農曆年前轉彎喊卡，旅遊業者怨聲載道。長榮航空總經理孫嘉明透露，本已針對深圳、杭州擬增班計畫，因配合政策而取消。至於今年新拓航點，他說，4月12日起，高雄-香港先開每日1班次，5月15日起再增為每日2班次；對南部客赴港澳，或經港澳進珠三角台商將更便利，香港旅客來台也可南進北出或北進南出。

疫後旅運復甦，長榮航空今天桃園-愛媛松山直飛航班再度啟航，總經理孫嘉明也搭乘班機隨同前往，愛媛縣廳也在愛媛機場舉辦慶祝儀式。

疫後航空業復甦強勁，談到今年展望，孫嘉明在媒體茶敘上指出，今年仍看好，前兩季肯定成長，以航次數而言，預估今年回到2019年的95%，剩下5%為大陸航線。

談到過年前赴陸旅遊禁令政策急轉彎，他說，航空公司只能配合政府政策，長榮本有規畫增班杭州，從一周3班增至7班，以及所屬立榮航空所飛的深圳，原一周3班想增為一周5班；不過，因政策臨時宣布，就取消原本兩地的增班計畫，並將檢視將本可增班調配量能，用於日本包機或其他航班。

長榮航空去年合併營收破2000億元，寫下歷史新高。孫嘉明指出，今年營收肯定比去年高，看好前兩季之外，加上第三季暑假本就是旺季；去年個體營收約1867億元，盼今年達2000億元。

對於新闢航點規畫，他說，4月12日將開航高雄-香港，爭取到的時間帶也漂亮，上午9時15分於高雄起飛，10時55到香港，初期先一天一班次，5月15日再增至每天2班次。此外，今年夏季也預估將增班西雅圖航線。

提到機票票價走勢，孫嘉明直言，各項經營成本增長，幅度不及於收入，票價自然不會低，但仍須視市場需求而定。

深圳 長榮航空 香港

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