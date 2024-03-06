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強烈冷氣團報到！明起降溫全台有感 最冷時間點曝「恐跌破10度」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，明天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地濕冷，中南部白天也明顯降溫。圖／中央社
中央氣象署表示，明天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地濕冷，中南部白天也明顯降溫。圖／中央社

中央氣象署今天表示，明天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地濕冷，除了北部晚上低溫僅剩11、12度，中南部白天也明顯降溫，最冷時間點預計在周五晚間至周六清晨，北部局部更有10度以下低溫機率，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象署預報員李孟軒表示，明天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地有局部短暫雨，溫度會比今天更低，中南部白天明顯降溫，北部晚上低溫僅剩11、12度，中部整天約15至21度、南部18至24度、東部約16至18度。

李孟軒指出，這波強烈大陸冷氣團預計影響到周六，周日白天減弱，周五晚間至周六清晨來到最低溫，北部僅剩10、11度，中部約13度，南部約15度，東部13度，空曠地區再低1、2度，北部地區局部有10度以下低溫。他也說，這波冷空氣目前達寒流等級機率小，但周六清晨可能要留意輻射冷卻。

他表示，受華南雲雨區東移影響，預計濕冷到明天，周五雨勢就會減少，剩基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北地區及西半部山區有零星雨；周六、周日迎風面北部、東半部有短暫雨，中南部山區有零星雨。

李孟軒表示，下周一有鋒面通過、東北季風增強，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，南部山區為零星雨。下周二、周三東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區為零星雨，這波冷空氣低溫約14、15度，高溫20度左右。

降雪方面，他也說，周六晚間到周日中部以北3500公尺以上山區有機會降雪，但仍要觀察水氣。

低溫 冷氣團 氣象署

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