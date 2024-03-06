強烈冷氣團報到！明起降溫全台有感 最冷時間點曝「恐跌破10度」
中央氣象署今天表示，明天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地濕冷，除了北部晚上低溫僅剩11、12度，中南部白天也明顯降溫，最冷時間點預計在周五晚間至周六清晨，北部局部更有10度以下低溫機率，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會。
氣象署預報員李孟軒表示，明天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地有局部短暫雨，溫度會比今天更低，中南部白天明顯降溫，北部晚上低溫僅剩11、12度，中部整天約15至21度、南部18至24度、東部約16至18度。
李孟軒指出，這波強烈大陸冷氣團預計影響到周六，周日白天減弱，周五晚間至周六清晨來到最低溫，北部僅剩10、11度，中部約13度，南部約15度，東部13度，空曠地區再低1、2度，北部地區局部有10度以下低溫。他也說，這波冷空氣目前達寒流等級機率小，但周六清晨可能要留意輻射冷卻。
他表示，受華南雲雨區東移影響，預計濕冷到明天，周五雨勢就會減少，剩基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北地區及西半部山區有零星雨；周六、周日迎風面北部、東半部有短暫雨，中南部山區有零星雨。
李孟軒表示，下周一有鋒面通過、東北季風增強，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，南部山區為零星雨。下周二、周三東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區為零星雨，這波冷空氣低溫約14、15度，高溫20度左右。
降雪方面，他也說，周六晚間到周日中部以北3500公尺以上山區有機會降雪，但仍要觀察水氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言