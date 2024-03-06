掛號費上限取消 破千元VIP門診出擊、降價回饋兩極化

衛福部取消醫療院所掛號費上限，多數醫療院所暫時「按兵不動」，都會區約為200到300元之間，部分診所已經或準備推出掛號費破千元的VIP門診，但少數院所逆向降價回饋，收費兩極化。

衛生福利部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定。醫事司稍早說明，取消統一標準是基於城鄉差距、醫療機構營運模式改變而考量。

台灣診所幾乎比超商多，台北市診所數量可觀，據北市衛生局新公布轄區內收取掛號費用高於衛福部公告範圍醫療機構清冊，仔細分析會發現，現況已有不少家醫療院所的特殊門診或尊榮門診光是掛號費破千，其中禾馨體系掛號費2500元是全台之最。

台中市轄區內診所數量也不少，台中市衛生局之前規定，診所掛號費收取150元以上需要報備，根據衛生局的統計，目前診所超出收費標準的大都落在200元到300元之間。

台中禾馨安和婦幼診所表示，目前一般門診掛號費為300元，另外設置的特約門診掛號費2500元，由於提供患者指定時間看診、專屬停車空間及診間、專人服務看診流程，所以掛號費較高，目前沒有調整收費的考量。

桃園市知名的宏其婦幼醫院向中央社表示，已在去年8月向桃園市政府衛生局核備，收取高於衛生福利部公告範圍的掛號費用，每次250元，目前維持不變，但預計推出掛號費較高的VIP門診，這部分的價格在研議中。

「診所也不敢亂漲的，要考慮病人流失風險」，基層醫療協會理事長林應然認為，過去醫療院所掛號費本就可超過上限，唯一差異就是備查衛生局與否，掛號費是醫療院所的行政費用，未來不會再被要求提出成本分析報告，回歸自由市場機制。

掛號費取消上限對各層級醫院的影響不明顯，今年躍升醫學中心的衛福部雙和醫院表示，剛評定升格，目前暫無調整掛號費的計畫，仍維持現狀。亞東紀念醫院馬也表示，維持現有收費標準。

三峽恩主公醫院說，維持區域教學醫院的掛號費收費現況，若有調整收費，會提前1個月以上公告周知。

另外，據台南市政府衛生局初步調查，台南市沒有貴族醫院，南區1家眼科診所日前將掛號費從200元調降到150元，因有利於病患，衛生局未過問原因，如果要調漲，才會關心了解。

3月1日起，由區域教學醫院降級為地區教學醫院的麻豆新樓醫院指出，自去年7月起區域級以上醫院健保部分負擔大幅提升，民眾就診負擔變重。為了減輕鄉親負擔，主動轉進為地區教學醫院，持續維持區域教學醫院設備及服務等級，民眾只需付地區醫院費用。

麻豆新樓醫院3月1日起調整收費標準，由原本掛號費50元、部分負擔240元共290元，調整為掛號費120元、部分負擔80元共200元。