七旬男膽結石意外發現腎癌 北榮治療讓癌細胞「凍」死

為便利癌症病人就醫，台北榮總放射線部整合多專科團隊，今正式成立「先進微創介入診療中心」，並設置諮詢門診，提供客制化腫瘤微創介入性治療服務，而自2009年至今，放射線部共發表冷凍消融治癌600例成果。北榮放射線部介入性診療放射科主任沈書慧說，2019年引進冷凍消融術，以腎臟腫瘤治療為大宗，約占6成，且對3公分以下小型腫瘤，可以達到跟手術相當的療效。

沈書慧表示，腫瘤微創介入性治療是在影像工具導引下，將各種物理能量導入腫瘤，達到滅除局部腫瘤組織的治療方法，包含氬氦刀冷凍消融術、熱射頻治療、微波治療與奈米刀治療等皆屬於微創介入性治療，可以結合血管攝影透視設備，進行血管內治療及栓塞腫瘤，達到很好的治療效果。

以「氬氦刀冷凍消融術」(簡稱冷凍消融術)為例，沈書慧說，這是在電腦斷層導引下，將冷凍探針經過皮膚插到腫瘤組織，冷凍探針的針尖可形成一圓型超低溫範圍，當溫度低於零下20℃即可造成細胞壞死，達到治療目的；透過氬氣在針體內腔急速壓縮，瞬間使局部溫度降低到零下160℃。腫瘤組織降溫後，細胞內和細胞外迅速形成冰晶，導致腫瘤細胞破裂。

除腎臟腫瘤治療方面，冷凍消融術也可用於後腹腔轉移性腫瘤、肝臟腫瘤、肺臟腫瘤、與骨骼系統腫瘤等。沈書慧指出，以初次診斷的腎細胞癌為例，在近300個病例中，初次治療控制率約為95%，其中有15位產生局部復發，經過重複治療後，局部控制率可達99%。

沈書慧說，冷凍消融治療與傳統手術比較，侵入性較小，沒有傳統的開刀傷口，身上只會幾個針孔；恢復時間很短，疼痛也較輕微，通常在治療過後即可正常活動，隔天就能出院。

73歲郭先生，61歲時意外發現右側腎臟有顆3.5公分腫瘤，檢查發現，腫瘤在腎臟內，外觀上看不出來，甚至部分在腎臟的中心，手術治療十分困難，必須將腎臟切除，所幸經冷凍消融治療，隔天即出院，術後腎功能維持正常。去年12月，治療後11年磁振造影檢查顯示，腫瘤明顯變小且無顯影，表示腫瘤已完全壞死，可以說是100%消除。

郭先生說，61歲時，半年內出現三次半夜腹痛，跑了三次急診，發現是膽結石所致，最後決定拿掉膽囊，但術前經電腦斷層檢查竟發現，右腎有一膿泡，切片檢查確診為惡性腫瘤，但他不願切除腎臟，經詢問多家醫院後，最後到北榮經冷凍消融治療成功，術後隔天出院，內心真的開心不得了，大吃海鮮慶祝後，沒想到又出現腹痛，回到醫院檢查才發現是膽結石所致，最後仍是切除膽囊。

郭先生指出，這次能發現腎臟癌症，真的是「很幸運」，要不是因為膽結石接受檢查，也不會發現，鼓勵大家應多進行健康檢查，早期發現身體異樣。

沈書慧表示，冷凍消融治療在侷限型的腎細胞癌，如未侵犯集尿系統、血管或周邊腸道組織，是一個有效、安全的治療方式，目前在國際診斷準則中也已列入標準治療方式之一。但對於有嚴重凝血功能障礙者，或病灶已侵犯至腸道、血管腔內的腫瘤，恐不適用冷凍消融治療，以防腸道破裂或治療效果不佳。

北榮放線線部部主任邱宏仁說，過往許多民眾不了解放射線部，因應民情需要往後放線線部將更名為「影像診療部」，待行政院退輔會通過後，就會正式成立，旗下有八科與二中心，包括今天正式成立的「先進微創介入診療中心」，提醒民眾罹患腫瘤後，務必經適當治療以控制、治癒腫瘤，並恢復正常生活。