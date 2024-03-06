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新版性平三法周五全面上路 婦團：制度能否落實才是重點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
在新版「性平三法」全面上路前夕，勵馨基金會特別舉辦記者會，並邀請立法委員范雲（右二）及司改會副執行長李明洳（右）出席。會中除盤點性平三法不足之處外，也提出政策解方。記者邱德祥／攝影
在新版「性平三法」全面上路前夕，勵馨基金會特別舉辦記者會，並邀請立法委員范雲（右二）及司改會副執行長李明洳（右）出席。會中除盤點性平三法不足之處外，也提出政策解方。記者邱德祥／攝影

去年台灣MeToo運動風潮後，促使政府修正「性別平等工作法」、「性騷擾防治法」、「性別平等教育法」，新版性平三法也即將在周五全面上路。勵馨基金會今召開記者會提醒，社會態度和系統的回應，會決定創傷的最終結果，若社會和系統能給予正向支持，性騷擾受害者創傷就有趨緩的可能。完成修法只是第一步，制度能否落實並持續優化，才是重點。

勵馨指出，自去年5月台灣#MeToo爆發至同年12月，基金會總共服務913案求助諮詢，服務量是去年的2到3倍，其中性騷擾占46%、性侵害占37%，其餘為跟蹤騷擾、數位性別暴力等。求助需求包含法律諮詢、心理諮商、社工陪伴等，後續開案服務171人。

勵馨說，此波求助的受害者，普遍在過往求助歷程中受挫，除了因性騷擾帶來的「性創傷」，也因身邊重要他人無法提供正向支持、甚至反而「檢討受害者」而造成「關係創傷」，即使選擇報警或公司等正規系統求助，也難以得到協助，只換來更嚴重的「系統性傷害」。

勵馨指出，降低性騷擾受害者「系統性傷害」三大重點，第一是調查過程應具備「創傷知情」的環境，避免受害者創傷擴大為二次傷害，第二是應有「以受害者主體」的社工服務，最後是針對行為人措施，應引入修復與輔導觀點，加強行為人身體界限、性別相關知能，並向相關人員宣、檢視設施及相關支持性制度，預防再次發生，並且共創更友善的環境。

立委范雲舉例，新版性工法中「持續性性騷擾行為」定義過於限縮、行為人與受害者雇主不同，雙方如何合作處理、受害者服務的量能與知能是否足夠，都是未來的挑戰。性騷法針對未成年與權勢性騷受害者申訴年限是否合理？「多元性別被性騷擾」的多重樣態能否被現行制度接住，也是問題，她將持續監督政府。

勵馨基金會執行長王玥好指出，修法後的性騷法，仍以「違反意願」作為性騷擾主要定義，容易讓受害者受到「為什麼不明確拒絕」的質疑;尤其是「權勢性騷」的受害者，在權力不對等下往往難開口拒絕。因此勵馨建議以「未經同意」取代「違反意願」，強調當事人主體性，並讓性騷擾的問題回歸到行為人。

此外，王玥好說，在性騷擾受害者支持系統上亟待完善。她以「職場性騷擾」為例，目前職場性騷擾受害者服務僅規範500人以上雇主，須至少提供兩次心理諮商，其餘皆為依受害者意願提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商處理、社會福利資源及其他必要之服務。然而,相關服務資源網絡是否建置完善、相關預算是否到位，卻並未被關注，期盼政府資源能盡速補齊。

心理諮商 性別 性騷擾

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