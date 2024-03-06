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台灣人一個冬天穿出四季風格？眾人爆共鳴...出門前必做「1事」決定穿搭

聯合新聞網／ 綜合報導
這個冬天經常冷熱交替，有網友表示走在路上，可以看到台灣人穿出一年四季的風格。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
這個冬天經常冷熱交替，有網友表示走在路上，可以看到台灣人穿出一年四季的風格。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

冷氣團影響，台灣周三開始轉冷氣溫一路滑樓梯，到了周五、周六北部可能下探10度，與周二白天暖和天氣相比，根本又回到冬天。就有網友抱怨，這冬天經常忽冷忽熱，她完全不敢從「路人穿著」來判斷冷熱，因為街上有人穿短褲、有人穿羽絨外套，沒想到台灣人冬天竟能穿出「一年四季」風格。貼文曝光後，意外引發熱烈迴響。

一名女網友在小紅書發文表示，最近台灣冬天冷熱交替頻繁，有時出門前真的不知道穿什麼應對天氣，但打開窗戶「參考」路人穿搭也不準確，因為路上根本一年四季風格皆有，有人穿羽絨外套、有人穿短褲。

女子忍不住直呼，這天氣到底怎麼參照穿搭，她連和朋友出門穿著也形成一個離譜對比，她穿舒適涼鞋，對方竟穿雪靴也覺得沒問題。女子也幽默表示，「這就是台灣，一年四季衣服隨便穿的台灣」。

原PO和朋友下半身穿著成明顯對比，她穿涼鞋，對方穿雪靴。圖／擷自小紅書
原PO和朋友下半身穿著成明顯對比，她穿涼鞋，對方穿雪靴。圖／擷自小紅書

貼文曝光後意外引起不少網友共鳴，許多人留言，「我晚上在屏東倒垃圾，能看到一年四季的衣服」、「我們一家人也穿出了一年四季的風格」、「我老公是短褲搭配羽絨外套...」、「我個人是要穿什麼全憑當天的心情」。

有趣的是，有些網友提到出門前都會先站在陽台感受溫度，以此來決定要穿什麼出門，「我出門前會去陽台」、「我們家會早上站陽台感受一下溫度，再決定要穿什麼，偶爾會用天氣預報輔助一下」、「我都在陽台邊刷牙邊感受溫度，來決定今天要穿什麼」、「我也會站在陽台順便澆花來感受溫度」。

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