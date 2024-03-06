取消全國掛號費上限 醫事司：地方可自訂標準

衛福部近日取消全國統一的醫療院所掛號費上限，醫療機構可自行調整金額。醫事司今天再度出面說明，取消統一標準是基於城鄉差距考量，地方政府仍可自訂上限範圍，維持備查制。

醫療法規定，醫療費用應由直轄市、縣（市）主管機關核定，掛號費則屬於行政管理費用，不須經衛生主管機關核定。但衛生福利部還是衛生署時期，避免醫療機構收費標準差距過大，民國99年公告醫療機構收取掛號費參考範圍，門診上限新台幣150元；超過範圍須報地方衛生局備查。

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即起生效，外界擔憂沒有收費上限，可能影響民眾就醫權益。衛福部醫事司科長江適宇今天接受媒體聯訪時表示，規定全國統一的單一掛號費價格範圍，已是行使將近15年的制度，許多醫療機構反應已不符合現況。

江適宇說，這次取消全國醫療機構掛號費上限，不是基於開放為自由市場導向與否，這是因應如今都會區差異變化、醫療機構營運模式改變，甚至過去當掛號費超額須向地方衛生單位備查時，各地標準不一致，因擔心適法性疑慮，所以才會調整規定。

江適宇說明，因各縣市醫療水準落差非常大，由中央制定各地區不同收費標準有困難度，雖停止全國統一醫療機構收取掛號費參考範圍，但各地方衛生局仍可對轄區內醫療機構掛號費上限自訂標準，甚至可延續備查制度，若維持續行備查，不可有詢問細節等實質審查行為。

醫事司重申醫療機構聯合漲價疑慮，有公平會持續監督。有媒體詢問，若掛號費以「溫水煮青蛙」模式調升，是否擔心幾年後回頭檢視才驚覺台灣掛號費已過高，甚至超出民眾負擔，江適宇表示，絕對不樂見民眾因掛號費無法看病，若發現疑似現象，一定積極處理。