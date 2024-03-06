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婦咳嗽月餘竟肺癌末期 蘇一峰：超過3周沒好 建議照X光

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
蘇一峰表示，1名50歲婦人不抽菸、很少煮菜，咳嗽1個多月不癒，診斷是肺癌末期，原來是晚期肺癌咳嗽，卻誤以為是黴漿菌感染。圖／取自蘇一峰臉書
蘇一峰表示，1名50歲婦人不抽菸、很少煮菜，咳嗽1個多月不癒，診斷是肺癌末期，原來是晚期肺癌咳嗽，卻誤以為是黴漿菌感染。圖／取自蘇一峰臉書

咳嗽3周沒有好，千萬別忘記照X光」，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，1名50歲婦人不抽菸、很少煮菜，咳嗽1個多月不癒，診斷是肺癌末期，原來是晚期肺癌咳嗽，卻誤以為是黴漿菌感染。

蘇一峰表示，1名50歲的婦女不抽菸也很少煮菜，一個多月前開始咳嗽，以為自己是黴漿菌肺炎，去診所拿抗生素吃一吃，可是吃完抗生素，咳嗽還是沒好，後來開始會喘，食慾不佳。X光發現右側胸腔大量肋膜積液，肺癌末期、生命已經在倒數了。

他透露，陪病的先生在門診暴哭，病人反而安慰家屬不要難過。他趕緊告訴患者不要絕望，還有很多藥物可以治療，「不要放棄治療！」

「有症狀才照X光，只能發現是晚期肺癌」，蘇一峰說，咳嗽3周還沒有痊癒，建議要照X光，發現早期肺癌要靠電腦斷層篩檢。

咳嗽 肺癌 黴漿菌

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