南高雄醫療升級 高壓氧與傷口治療中心揭牌

詹姆士並直指，若桃機選在3日凌晨12點關閉，「施工時間就少掉10個小時，再加上趕工提前16個小時，不到48小時就能完工了」。且桃機跑道歲修消息本應在3個月前就必須公告，但機場卻等到離開工只剩10天（2月21日）才公告，也是讓人無法接受。

2024-03-06 12:52