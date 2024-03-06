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台灣量子國家隊成果發表 國科會、經濟部、中研院攜手開發關鍵技術
為提升我國量子科技實力，國科會自2021年起攜手中研院及經濟部，整合產官學研等成立量子國家隊，致力於研發相關技術項目，國科會今天在記者會中，發表量子國家隊在量子電腦相關技術及量子通訊的進展，於技術方面，研究團隊開發出控制量子位元之低溫控制晶片與模組，其功耗50%低國際大廠，於量子通訊方面，在台灣首次使用現有商用光纖，達成跨縣市量子加密通訊，且密鑰位元傳輸率為20kbit/min，與國際技術相當。
國科會主委吳政忠表示，國科會提前布局前瞻科技，將量子科技列為國科會八大前瞻科研平台之一，以小搏大，並槓桿有限的資源，打造出從上、中到下游完整的研發模式，期能開發出量子科技軟硬體產業的關鍵核心技術，並進而將其橋接至產業端，為台灣量子科技的研發、應用及製造創造競爭價值。
中研院院長廖俊智表示，作為量子國家隊的一員，中研院主要聚焦於通用電腦硬體技術與應用開發。今(2024)年1月發表台灣自研自製五位元超導量子位元晶片，並已提供學研單位研究測試，包括以量子位元做為極低温CMOS以及參數放大器的開發平台，未來希望持續㩗手工研院及其他產學研單位，共同開發出更多量子電腦關鍵技術。
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