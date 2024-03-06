影／8位口足畫家聯展 每位都有不放棄人生的勵志故事

口足畫家繪畫聯展今天在童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間開幕，8位口足畫家今天都出席，分享自己不放棄人生的故事；口足畫家廖瑞金之妻吳芙妤說，丈夫從小是孤兒，手指萎縮也無法正常言語，從小本來不被看好的人生，卻堅持不放棄自己，樂觀精神感動她和很多人。

童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間這次展出「毅力─口足畫家繪畫聯展」，今天舉辦聯展開幕活動，展出謝坤山、陳世峰、童福財、林宥辰、廖瑞金、張家勳、曾啟雄、簡榮男等8位口足畫家共36幅作品，口足畫家們今天也帶家人一起參加聯展開幕典禮。

代表致詞的謝坤山老師，16歲時因觸及高壓電導致雙手及右小腿截肢，右眼還失去視力，他克服困難以口代手，自學素描並後來拜入吳炫三老師門下習畫，秉持著「我從不看見自己失去的，我只珍惜我還擁有的」的理念向前邁進；他致詞時說，以口作筆，嘴內破洞的痛自己知道，但這種痛不會影響他作畫的信念和興趣；他常對傷殘者說，只要願意，不放棄自己，你不會輸任何人。

陳世峰畫家14歲時誤觸高壓電造成雙臂截肢，他不被低潮擊敗且樂觀以對，以「我還在呼吸，我還有一口氣在」信念支撐，他繪畫也會騎車、開車與浮潛。

童福財畫家年輕時因意外造成全身癱瘓，雖曾自暴自棄，因緣際會因佛緣而有了「生命只是存在，但癱瘓也是存在，只要內心障礙去除，就一切海闊天空」的領悟，因此重拾少年時喜愛的畫筆，轉換成自力更生的口足畫家。

林宥辰畫家不到30歲，因工作關係遭受到意外高壓電電擊，經歷雙手截肢並瀕臨死亡的痛苦，他不向困境低頭，從谷底人生從新再起，成為一名水墨畫口足畫家。

廖瑞金畫家從小生長在育幼院，因腦膜炎造成雙手手指萎縮，但未被身體障礙打敗，用腳學習繪畫，他還能打桌球、切菜、修腳踏車，他與妻子和兒子今天都出席開幕活動。

張家勳畫家，因受傷癱瘓重新接觸繪畫，在醫院志工鼓勵下開始學習用嘴巴咬著畫筆創作，每天6小時的作畫雖然疲累卻也不斷進步，張家勳說「繪畫讓我重生，就算只有癱瘓的身體，但咬起筆的那一刻，我已經自由了」。

曾啟雄畫家，23歲因車禍造成脊椎損傷而癱瘓，因父親的支持與鼓勵而走出繪畫新人生，他克服身體障礙而讓生命再度發光發亮，他說會繼續揮灑自己的彩色人生。

簡榮男畫家，19歲因意外導致全身癱瘓，曾因無法走出低潮而關在家中3年，他決定走出逆境重新學習電腦相關知能，擁有一技之能可工作賺錢，接觸學習口足繪畫，過程艱辛但不曾放棄，他希望能用積極樂觀的態度鼓勵遇到困難的人。