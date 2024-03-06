影／年底有印度移工？許銘春：視工作層級會議討論結果
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等相關部會就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告並備質詢。
針對台灣與印度在二月十六日簽署移工合作備忘錄，勞動部長許銘春表示，雙方已於二月廿六日完成換文簽署程序，接下來，會在三十天內報請行政院備查、立法院查照，初期引進將會小規模試辦。許銘春表示，完成備查後就會召開工作層級會議，目前還未確定時間，未來工作層級會議討論將包含人數、行業，還有語文條件、技能等，但仍會尊重其多元文化，只要印度移工符合相關需求都歡迎來台工作。
至於年底是否就會有第一位印度移工來台？許銘春說：目前規畫是小規模試辦，這還要看工作層級會議討論是否順利才能決定，所以年底前不一定會有印度移工來台。
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