影／若單方開放赴陸團 邱太三：必然造成觀光龐大逆差

針對赴中國旅遊團停招，陸委會主委邱太三上午前往立法院內政委員會報告並備質詢，陸委會主委邱太三在答詢時表示，疫情前兩岸觀光消費已出現逆差66億元，估計陸客來台消費739億元，國人赴陸消費達805億元。

邱太三表示現階段如果陸方未同意開放中國團客來台前，我方就單方面開放台灣團客前往，必然造成龐大逆差，並嚴重影響國內觀光旅遊產業的發展。再者，交通部去年十一月原規畫在今年春節前宣布恢復旅行社組團赴陸旅遊的具體內容，但中國至今都未就中國旅客旅行團來台進行安排，加上日前又片面宣布改變M503等航路運行方式等，考量整體情勢不利我國家利益，以及中方「反間諜法」造成國人赴中人身安全風險增加，交通部因此宣布恢復旅行業組團赴陸旅遊的作業暫難執行。 針對赴中國旅遊團停招，陸委會主委邱太三上午在立法院答詢時表示，若我方單方面開放台灣團客前往中國，必然造成龐大逆差，且嚴重影響國內觀光旅遊產業的發展。記者陳正興／攝影