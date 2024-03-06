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立委齊轟桃機塞機 王國材：1個月內提檢討報告、包含相關懲處

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今承諾，針對桃機塞機事件，一個月內提出檢討報告，其中也包含相關懲處。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今承諾，針對桃機塞機事件，一個月內提出檢討報告，其中也包含相關懲處。記者周湘芸／攝影

桃園國際機場南跑道3日、4日年度歲修，期間航班靠北跑道起降，造成500架班機大亂，引發民怨。多名立委今於立院交通委員會質詢齊轟桃機管理出問題。交通部長王國材今公開道歉表示，並承諾，一個月內提出檢討報告，其中也包含相關懲處。

桃園機場南跑道3日起年度歲修，期間航班僅仰賴北跑道起降，儘管桃機公司提前於4日結束歲修，仍造成500架班機大亂。多名立委今於立院交通委員會質詢齊轟桃機螺絲掉滿地、踐踏旅客權益。

立委游顥更表示，此事件對民眾造成嚴重影響，且班機在空中長時間盤旋，是不是會有發生空難可能？交通部應回應外界要懲處到哪個層級。

王國材表示，桃機第2天就完整掌握狀況並改善，但確實不應該發生，下半年預計還有歲修北跑道，會記取這次經驗在北跑道修繕時改善。至於後續是否有相關懲處，他表示，現在等航政司簽上來檢討報告，等檢討報告出來，再來討論懲處，預計一個月內會做處理，但也不能用這一天來否定桃機所有努力。

至於是否可能有空難風險，王國材說，不會讓它發生，班機若有喊MAYDAY緊急狀況，就會讓它降落。

王國材說，桃機在這件事的警覺心和重視度不夠，雖然這次維修16處、時間比較長，但這都不是理由，應該預先準備和討論。這次公告通報時間太短，當天近7百架飛機起降，桃機檢討必須分散，另外乘客事前也不知道這件事很嚴重；未來已要求要3個月前公告，讓航空公司調整班機起降。

交通部長 桃園機場 桃機 王國材

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