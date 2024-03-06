掛號費取消備查恐致調漲亂象 衛福部不訂合理費用標準

過去調漲掛號費至超過150元，必須向地方衛生局報告備查，衛福部發文取消這項限制。民眾憂心，日後恐會出現醫療機構恣意漲價，尤其醫療資源稀缺地區，診所一經調漲，民眾又缺乏選擇，恐損及就醫權利。衛福部醫事司表示，針對不合適的調漲情況，待未來實際案例出現後，醫事司會再行討論如何介入處置，但不會明訂定費用是否合理的判斷基準。

醫事司科長江適宇說，衛生署（現衛福部）民國99年公告的醫療機構掛號費參考範圍，是採單一標準，未依都市、偏鄉行政成本區分，且標準已制定近15年；據了解，過去地方衛生局有「審查」情況，但這沒有法源依據，執行上並不合適。

地方民眾就醫習慣，傾向選擇認識的醫師就診，固定看診醫師的家醫精神，衛福部過去也不斷倡議，萬一醫師所屬診所調漲掛號費，病人恐被迫換人看。

江適宇表示，未來若出現掛號費不適當調漲情況，會請地方衛生局了解，不過目前不會依照物價指數等情況，訂出掛號費合理與不合理的判斷標準，也沒有法源可進行約束醫療機構掛號費調整，但醫事司評估，考量病人流失、同儕制約等情況，「不一定會機構做出不合理調整。」

江適宇說，衛福部立場是尊重民眾就醫選擇權，但針對醫療資源稀缺，民眾選擇較少的地區，如出現不合理調漲情況該如何處理，醫事司已在討論，如何在適法的前提下進行處置，但還未有明確結論；如出現醫療機構聯合哄抬掛號費情況，衛福部會配合公平交易委員會進行了解。

過去只要調漲至超過150元，醫療機構就必須向地方衛生局專案被查。江適宇說，解除收費範圍後，地方衛生局仍可依職權要求醫療機構報備掛號費調漲情況，至於超過多少錢才要報備，因涉及備查案件量問題，交由地方衛生局自行決定。

醫師公會全聯會法規會召委吳欣席說，很感佩衛福部長薛瑞元跟醫事司願意承擔責任，把以前違法醫療體制的架構規則導正。相關報導出爐後，難免未有正反意見聲音，擔憂外界過度放大解釋此次改變，甚至變成煽動民粹。

吳欣席說，醫學系大教授跟剛畢業的醫師受到體制架構牽制，看診收一樣的錢，難免導致市場供需失衡，有的醫師看診滿到掛不好，反而是市場失衡。

對於未來醫療市場掛號費的改變，吳欣席表示，我國醫師數量充足，期待掛號費上限的管理鬆開，可以回歸市場機制，衛福部可以在短暫過渡期間監控掛號費波動狀況。