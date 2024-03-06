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兩岸觀光開放僵持不下 王國材曝「請業者到大陸溝通」
交通部去年宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放3月至5月已報名者出團，引發旅行業界不滿。交通部長王國材今出席立院交通委員會，會中受訪表示，6月後是暫緩措施，現在也請業者帶團到大陸時讓對方了解，為了讓台灣觀光客過去，對方也要做出努力。
王國材今表示，3月1日到5月底間包括併團共有4千團、10萬人陸續出去，後面有一些業者跟航空公司的訂機，會來幫忙協調。6月以後是一個暫緩措施，但他在去年答應的部分就先做，5月20日之前的承諾都做了，後續就看給陸方表現，接下來6月以後可能也是由下一任決定。
王國材也說，近日跟旅行商業同業公會全國聯合會通電話，請業者帶團到大陸也讓對方了解，為了讓台灣觀光客趕快過來，也請對方做出努力，不然就一直僵在這個地方。
他表示，的確在選舉後大陸有一系列動作，跨部會討論幾乎達共識，認為若大舉開放也會有另一個聲音出來。目前沒有透過兩岸小兩會溝通，現在反而是由旅行業到大陸溝通，希望對方有善意回應。
王國材指出，觀光比較無關政治，大陸已經開放這麼多國家，就是對台灣不開放，健康有序交流是一向主張，希望兩岸人民互相往來了解。
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