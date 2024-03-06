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「非豆腐渣！」北捷貼出施工成排鋼筋照 網驚呼：像香港大樓

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷貼出施工照片，畫面中只見一排排綁得十分密實的鋼筋。 擷自台北市政府捷運局第二區工程處臉書官網
北捷貼出施工照片，畫面中只見一排排綁得十分密實的鋼筋。 擷自台北市政府捷運局第二區工程處臉書官網

台北市政府捷運局第二區工程處昨(5)日在臉書官網PO出一張北捷的施工照片，畫面中只見一排排綁得十分密實的鋼筋，北捷局二工處更信心滿滿地表示：「看鋼筋是排的多麼密集啊，可見捷運的工程品質是如此優良，絕不是豆腐渣」，該文引起逾7千名網友按讚或其他表情。

有網友見文幽默地表示：「我看成香港的大樓」、「這面是交功課的那一面作業簿紙牆嗎？」、「密集恐懼症發作」、「之前都和朋友說遇到空襲要去躲捷運」。但有網友仍舊表示：「我對台灣人的工作品質沒信心」。

不少專業的網友則針對整排的鋼筋說道，其實「鋼筋密跟工程品質好沒有正相關」、「不是鋼筋密集多就是好，要考慮混凝土澆置工作性」、「灌漿才是大技術，但鋼筋真的漂亮」。有人認為：「鋼筋越少越好組立，鋼筋密到照片的程度還可以組立起來，至少已證明鋼筋組立品質優良，後續混凝土澆置及養護完成又有很多管控品質的程序及要求，希望國內工程都能一步一腳印建立好品質」。

有眼尖網友解釋，照片中的是「那是連續壁排筋，預距好的，再用吊車掛下」，還說道：「中央轉角，從下排往上數第三列，看似還少綁一個」。也有自稱是建築工人的網友表示：「苦命工人我只聯想到，怎麼鑽都鑽到鋼筋的惡夢」。

北捷 捷運

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