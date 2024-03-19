米其林餐廳選用、「500盤」唯一指定豬肉！揭開「究好豬」安心美味的秘密

排骨飯、滷肉飯、烤香腸……，豬肉料理是台灣飲食不可或缺的要角。有別於傳統豬肉，台灣頂級豬肉品牌「究好豬」於2016年橫空出世，以「全程溯源的安心美味」掀起飲食革命，不僅成為多家米其林餐廳等優質餐飲業的合作夥伴，也是台灣美食指標「500盤」唯一指定使用豬肉。「究好豬」到底多了哪些講究，才能圈粉無數？更在短短數年內翻轉台灣畜牧產業生態，帶領台灣豬肉走進亞太市場、邁向永續。

台灣頂級豬肉品牌「究好豬」以「全程溯源的安心美味」，在市場掀起一波飲食革命。 圖／祥圃集團 提供

「究好豬」品牌幕後推手，是成立於1984年、以代理動物營養品起家的祥圃集團。隨食安問題層出不窮，社會始重視要「吃得清楚明白」。集團二代、現任執行長吳季衡深感台灣畜牧業必須轉型，不能一味用成本換取利潤，否則難以和進口肉品競爭。

「一般消費者吃蔬菜，知道要選有機、產銷履歷，那豬肉呢？豬肉在國人飲食中佔了很高的比例，更該關注豬肉的健康和安全。」

起初，吳季衡運用在歐美耳濡目染的知識，參考日本、紐西蘭商業模式，致力於供應鏈上下游垂直整合，希望產出更有利基點的優質肉品。

為了落實「眼見為憑」的典範，祥圃於2006年設立動物營養品預拌劑廠，並於2012年買下自有豬場，2013年更打造雲林肉品分切廠——良作工場和餐廳，建構「從農場到餐桌」一條龍供應鏈。

祥圃集團執行長吳季衡打造「從農場到餐桌」一條龍、全透明的肉品生產鏈。 圖／祥圃集團 提供

追究、研究、講究！獨到的銷售心法打開市場能見度

「究好豬」（CHOHO PIG）取自「就是好豬」的諧音，希望人人都能安心吃飯。吳季衡認為「安心食材」應具備國際視野和食安概念，不打價格戰，而是談健康、談減碳，把「追究、研究、講究」的品牌精神說清楚。

如今究好豬已與超過1000家餐廳和通路成為深度夥伴，也於一般消費通路獲得廣大家庭族群認同，還有消費者嘗試後，覺得究好豬沒有一般豬肉的腥味，從此成為鐵粉。透過口碑的累積，使究好豬得以在競爭激烈的豬肉市場脫穎而出。

「究好豬」滿足現代人對食材品質的追求。 圖／祥圃集團 提供

職人精神，淬鍊出頂規肉品製程

「我賣的豬肉，就是我們家人自己吃的！」吳季衡對自家產品信心十足。究好豬從飼料配方就開始講究，以祥圃40年動物營養品專業為基礎，成立動物保健諮詢團隊，從預防醫學著手，讓豬隻在優質環境中成長，並依豬隻成長階段提供最適營養配方，發揮成長潛能：「究好豬提倡精準營養，豬吃得健康不容易生病，自然就比較不需要用藥。」

吳季衡更將科學化管理與溯源系統導入自家牧場以及輔導近20家合作的豬農，讓每一批豬肉來源可追查，成功建立「100%全程溯源牧場」，並建立從分切、包裝、運送等一條龍冷鏈保鮮製程，嚴謹把關每個衛生細節。

「良作工場」乾淨、透明、先進的分切作業環境，刷新畜牧從業人員的眼界。 圖／祥圃集團 提供

另外，究好豬也推進豬肉分級與計價方式。「牛肉、雞蛋有分級，豬肉也應該要分級！」吳季衡解釋，台灣可觀察和學習國外行之有年的屠體評級制度，讓消費者依需求選擇適合的肉品，豬農也能獲得理想的回饋利潤，讓從業人員更樂意投入產業環境的改良，形成正向循環。

「唯有改造畜牧產業鏈，方可提升農民社經地位。」現在，許多豬農會帶家人和朋友到雲林的觀光工廠「良作工場農業文創館」參觀，了解豬肉的製程可以這樣乾淨、透明、先進。

吳季衡形容「究好豬」是一個職人聯合品牌，是由各領域職人共同淬煉出來的頂規肉品製程，賦予台灣畜牧業創新定位與價值。

吳季衡期許能為農畜牧業示範世界級的養豬水準，產業有願景，才有人願意投入。 圖／祥圃集團 提供

祥圃集團40週年「自省」，放眼亞太、互信共贏

今年是祥圃集團成立40週年，吳季衡表示：「我們把它定調為『自省年』，要反思祥圃能營運至今，在哪些重要階段做出關鍵性決策；但過往成功模式無法複製，要能貫徹祥圃一路走來的核心價值「突圍務實」，才能做到永續性的發展。」

吳季衡期許祥圃能夠成為亞太地區最受推崇的創新農食企業，讓外國人來到台灣「吃在地」更「吃品牌」，開發更多元、安心、美味的食品，並把台灣自豪的畜牧轉型經驗推廣至東南亞，帶領亞太畜牧業跟上國際腳步，創造互惠共贏。