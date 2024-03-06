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組團赴陸仍卡 王國材：3至5月4千團、10萬人去 6月就看陸方表現

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，3月1日到5月底間共有4千團、10萬人陸續出去，陸方還沒有釋出善意。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，3月1日到5月底間共有4千團、10萬人陸續出去，陸方還沒有釋出善意。記者周湘芸／攝影

交通部去年宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放3月至5月已報名者出團，引發旅行業界炸鍋。交通部長王國材今出席立院交通委員會備詢受訪表示，3月1日到5月底間共有4千團、10萬人陸續出去，陸方還沒有釋出善意。

針對組團赴陸旅遊臨時喊卡，王國材先前稱，只要對岸有善意的回應，如開放團客到台灣旅遊、重新討論M503航線的爭議，就會按照（陸方）表現重新考慮。

王國材今表示，陸方還沒有釋出善意，3月1日到5月底間共3個月有4千團、10萬人陸續出去，至於6月就看他們（大陸）善意表現。

交通部去年宣布，今年3月1日開放組團赴陸，先前曾研議每日限額2千人次已引發旅行業界不滿，不料整個開放政策又在春節前喊卡，導致旅行業者怨聲載道。王國材今透露，光是3月1日到5月底間就有4千團、10萬人已報名將陸續出去。

交通部長 春節 王國材

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