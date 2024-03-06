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兩波鋒面+冷氣團接力 賈新興：未來10天水氣多 今起北部降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天再度變天，鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，未來10天水氣多。本報資料照片
今天再度變天，鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，未來10天水氣多。本報資料照片

今天再度變天，鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天水氣多，周五受強烈大陸冷氣團影響，今天至周六北部整天氣溫低，下周一又有鋒面及大陸冷氣團影響，下周二中午後轉為山區午後短暫雨的天氣型態。

賈新興表示，明天受鋒面及大陸冷氣團影響，山區有局部雨， 午後平地降雨趨緩。周五受強烈大陸冷氣團影響，花東有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨，周六至周日午後山區有零星短暫雨，周日晚上水氣移入， 苗栗以南有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一受鋒面通過及大陸冷氣團影響，台南以北及宜花東有局部短暫雨，下周二清晨高屏及花東仍有零星短暫雨，下周二至下周五午後山區有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

歐洲系集模式預測台北未來10天降雨、氣溫趨勢。圖／取自賈新興臉書
歐洲系集模式預測台北未來10天降雨、氣溫趨勢。圖／取自賈新興臉書

冷氣團 賈新興

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