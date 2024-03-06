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又回到冬天！從北到南逐漸降雨轉冷 強烈冷氣團大舉入侵

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鋒面通過+強冷空氣南下 吳德榮：中部以北轉濕冷 周六晨探最低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今、明兩天鋒面通過及強冷空氣南下，中部以北氣溫遽降、伴隨降雨。本報資料照片
今、明兩天鋒面通過及強冷空氣南下，中部以北氣溫遽降、伴隨降雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面在北部海面逐漸接近中；彭佳嶼今天凌晨2、3時由西風轉北風，氣溫驟降5度，顯示鋒面已通過彭佳嶼。

吳德榮表示，今、明兩天鋒面通過及強冷空氣南下，冷空氣雖較上一波稍弱，但天氣劇烈變化；中部以北氣溫遽降、伴隨降雨，南部氣溫略降、局部地區亦有零星降雨的機率。今天北部20降至11度，中部12至29度，南部14至33度，東部12至32度。

周五至周六晨水氣轉乾，各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨的機率；北台灣冷，其他早晚冷。吳德榮表示，周五、周六的清晨因輻射冷卻加成，北台部分平地的最低氣溫，將降至10度以下，台北觀測站亦有符合強烈大陸冷氣團的機率。

他說，周六白天起至周日中層雲量逐漸移入，各地雲量增多，近山區偶有局部零星飄小雨的機率，氣溫逐日緩升。

下周一鋒面快速通過，中部以北轉有局部雨。吳德榮表示，下周二鋒面遠離、天氣好轉。初春天氣多變，期末模擬的不確定性大、常頻繁調整，應隨時注意最新資料。

吳德榮 氣溫

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