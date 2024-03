Meta旗下社群應用程式,包括Facebook、Instagram以及Threads,目前不明原因全球大當機中。

Meta自家服務狀態顯示頁面也顯示所有的服務、工具都無法使用。

Meta公關部門主管Andy Stone只能到X平台發文,「We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.」

看來Meta正陷入大麻煩中。