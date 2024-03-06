臉書大當機 高雄夜貓族一片哀號

臉書突然大當機，網友一片哀號！昨日晚間11時20分許，許多人的Facebook臉書突然被登出，重複輸入密碼仍無法登入，許多網友一度以為自己的帳號被駭，紛紛利用其他通訊軟體詢問朋友，卻得到「我的也是」的回覆。截稿前臉書尚未修復，詳細原因尚待官方說明。

高雄一名王姓女子說，5日晚間11時許弟弟用臉書發文時，突然被登出，「接著我也是！」黃姓男子說，才剛在臉書發文貼一則影片，影片上傳完畢，突然帳號就被登出，反覆輸入密碼，還傳驗證碼到手機，結果都無法重新登入臉書，本來以為是被駭，後來才發現身邊的朋友也都出現同樣狀況。

蔡姓男子說，他在六龜山區，臉書未被強制登出，但「別人的看不到」，他詢問其他朋友臉書是否故障，結果發現市區的朋友都這樣，蔡男說：「我現在臉書只能看到通知，但看不到好友貼文！」

有網友說，今晚大家都說臉書帳號被登出，「一聽到這樣，我就放心了！」也有人說，身邊的朋友都遭殃，「證明我們都老了」，因為只有老人還在用臉書。