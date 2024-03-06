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勞動節全面放假？陳揆：可考慮

聯合報／ 記者蔡晉宇李芯／台北報導
行政院長陳建仁今天表示，目前全國總放假日已經完全占滿了，可以考慮五一全國一致性放假，但需要有相當調整。聯合新聞網資料照
行政院長陳建仁今天表示，目前全國總放假日已經完全占滿了，可以考慮五一全國一致性放假，但需要有相當調整。聯合新聞網資料照

每到五一勞動節軍公教、勞工放假不一致，總引發討論。民進黨立委林宜瑾昨質詢，五一勞動節是否能夠全國一致性放假？行政院長陳建仁表示，確實可以考慮，有需要就做相當調整；人事行政總處人事長蘇俊榮則說，內部有評估過，但需進一步試算影響，人事總處試算後，會簽呈到行政院，由行政院決定。

林宜瑾表示，五一勞動節是紀念勞工團結的日子，也是勞工難得能夠休息、安排家庭活動的時刻，目前勞動節全國一致性放假，最大問題在於軍公教，行政院應好好考慮來宣布這個好消息。

內政部長林右昌表示，全國全年總放假日是固定的，這是經過立法院決定，如果五一勞動節要全國一致性放假，要做一些調整，大家要有一致的共識，再做其他配套處理。

勞動節 行政院 軍公教

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