掛號費取消上限 衛福部：回歸市場

物價飛漲，新冠疫情結束後，眾多診所紛紛調高掛號費，衛福部前天正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，進一步取消掛號費用調整備查制度，部長薛瑞元昨表示，讓收費回歸市場機制，醫療院所可自行調整掛號費，無需再送衛生局備查，減輕經營壓力。

對此，各層級醫院協會均表贊同，甚至以「遲來的正義」來形容此次掛號費解封，認為民眾可用雙腳來選擇醫療院所，如覺掛號費太貴，可以選擇至其他家，但不應剝奪醫療院所根據經營成本調漲掛號費的權益。

民間監督健保聯盟發言人滕西華則持反對意見，她痛斥「放任掛號費調漲匪夷所思，絕對不應該取消上限規定，衛福部到底在想什麼？」衛福部不思考健保改革，在看守內閣狀態下宣布這項政策，讓人難以理解，不可思議，荒謬至極，完全不顧及民眾感受，呼籲懸崖勒馬。

消基會董事長吳榮達認為，參考掛號費上限若是過低可以適度調整，而非全盤廢除，若地方衛生局備查過當，衛福部可改善調整，而非犧牲民眾權益；衛福部應嚴密觀察是否出現違法公平交易法的聯合行為。

衛福部設有掛號費參考範圍，根據二○一○年規定，門診一五○元、急診三百元，若醫療院所考量自身狀況收取費用超過上限，須向當地衛生局申請備查。醫師公會全聯會基層委員會主委黃啟嘉表示，原本只是「備查」，但部分地方衛生局常不同意調整或要求提出成本分析，且一再補件資料，增加不少診所經營壓力。

醫師公會持續反映此問題，衛福部了解醫界困擾，決定取消原有參考範圍公告。醫事司司長劉越萍指出，掛號費用屬於行政費用，即日起全面回歸市場機制，醫療院所可自行調整，不會因為超過上限就送案審查，但醫療院所必須將掛號費金額揭示於機構明顯處。

事實上，疫情過後有許多診所調漲掛號費，北市衛生局備查狀況顯示，過去半年來提出調高掛號費的醫療機構家數明顯增加，主要調整金額落在兩百元至三百元，目前收費最高者為某產科連鎖診所，掛號費二五○○元，不少中醫診所則調至六○○元，主要理由為行政成本增加。

外界擔憂在取消參考範圍後，各醫院將自行提高掛號費，增加病人負擔。對此，劉越萍說，相信醫療院所不會亂漲價，「現在醫療收費已經是恐怖平衡了」，是否出現聯合漲價就是公平交易委員會的功能，他們要有動作。

薛瑞元昨在立院受訪表示，掛號費屬行政費用，醫院可以自行調整掛號費，但不能有聯合行為，否則公平會會介入調查。他說，掛號費從民國七十幾年就定位為行政費用，沒有法律依據加以限制，過去只是提供參考，現在醫療機構的經營碰到水電等成本增加情形，所以給予彈性空間，但沒有說要調漲。