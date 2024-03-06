掛號費取消上限／督保盟：選後醫療負擔反加重

衛福部廢除「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即日起醫療院所可自行調整掛號費，民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，掛號費為醫療自費項目，過去訂有收取範圍，即便收取超過上限，並無相關罰則，對於保障民眾醫療權益，衛福部已是無能，現在連天花板（收取上限）都不要，根本就是毫無作為。

健保總額不足，衛福部去年調漲門急診部分負擔，民眾就醫自費項目及金額愈來愈多，滕西華表示，不應取消掛號費範圍，一旦就醫門檻變高，經濟弱勢者可能連掛號費都付不出來，無生病的權利，全民也將進入「不能生病的年代」。

滕西華指出，總統大選期間，各界關心癌症病人無新藥可用，已故罕病律師陳俊翰則關注罕病用藥進程，但選後幾個月，衛福部不僅未降低民眾醫療負擔，還任由醫療院所調整掛號費，加重就醫負擔。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，物價高漲，醫療院所人事等成本增加，目前收費範圍確實不敷使用，醫改會不反對調漲掛號費反映成本，但衛福部公布家庭醫療保健支出統計報告顯示，醫療掛號費占大宗，一旦調漲掛號費，確實影響民眾就醫。

在地方衛生局把關、管理之下，公平會日前開罰某些醫療院所聯合調漲掛號費行為，林雅惠建議，衛福部應與公平會合作，重新調查及擬定掛號費的收費範圍參考，讓醫院、衛生局有所依循，「不能甩鍋給醫療院所或地方衛生局」。

滕西華呼籲，衛福部應想辦法調漲健保費，民眾每月多付幾十元，健保總額一年約增三○○億元，就能降低民眾自費負擔。