退休力／手機攝影系列—開啟美學新視界

想要記錄生活中的美景，但好像不管怎麼拍，照（影）片都看起來普普通通。你想知道同一個地方為什麼有人總是拍得比較好看嗎？趕快報名參加「手機攝影系列—開啟美學新視界」5堂課，讓你晉升成為攝影達人。

課程時間：

3月17日(日)：讓照片說故事-人物篇

3月24日(日)：跟攝影師一樣思考-環境篇

4月11日(四)：在餐桌上旅行-美食篇

4月18日(四)：從零開始，輕鬆打造專業短視頻！

4月25日(四)：從新手到高手，讓你的短視頻更上層樓！

上課地點：

▍3月17日、24日 / 4月18、25日： 紀州庵文學森林（台北市中正區同安街107號-新館3樓）

▍4月11日：良師塾人文食飲（新北市板橋區府中路29-2號3樓）

洽詢：02-8692-5588轉5869