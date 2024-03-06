世界青光眼周／青光眼微創手術 早期患者新選擇

每年三月第二周是「世界青光眼周」，青光眼被稱為「視力小偷」，可能讓人逐漸失明的疾病。控制眼壓是治療青光眼的不二法門，但統計發現，台灣近半數患者在治療過程中自行停藥，其中8成因藥品副作用，在治療第一年便自行停止用藥。如何建立正確觀念，鼓勵穩定治療青光眼，以免錯過治療黃金期，是當前青光眼治療的重要課題。

無濾過泡式微創青光眼手術使用永久性微型支架， 放置於眼球內篩狀版，幫助引流房水到眼球外。圖／呂大文提供

眼內液體升高眼壓 視野萎縮

台灣青光眼患者約占總人口1.75%，年齡愈大，比率愈高。健保統計，青光眼就診人數從民國105年的35萬人，到110年上升至43萬人，5年成長22%，原因在於高度近視人口增加，加上對3C產品的高依賴性，診斷科技進步，也因此找到更多患者。

青光眼因眼內液體，即房水無法正常排出，導致眼壓過高，壓迫視神經，使之受損萎縮，視野逐漸縮小。治療方法主要是控制眼壓，當眼藥水、雷射治療效果不佳，或患者無法容忍副作用時，一般會考慮手術。但傳統青光眼手術雖能有效降低眼壓，但較為複雜，手術時間長、傷口大、風險較高，影響患者接受度。

微創導管支架手術 恢復快速

濾過泡式微創青光眼手術利用導管引導眼球內房水流動，術後眼白位置會形成一個濾過泡，協助控降低眼壓。圖／呂大文提供 微創青光眼手術（minimally invasive glaucoma surgery, MIGS）是將迷你引流管置入眼內，來加強房水排出，控制眼壓，特色是傷口小，術後併發症機率更低，恢復也更快。近年眼科更發展微創導管支架手術，切口小、侵入性較低，可與白內障手術一同進行。目前微創導管支架手術分為「無濾過泡式」及「濾過泡式」。

無濾過泡式微創青光眼手術切口小，通常無需縫合，使用的微型支架屬永久性，易被人體接受，放置眼球內不影響外觀，也少有不適感，可針對眼球內部結構，植入小樑網或前房角，引流眼球內前房水，加強及恢復眼球內引流系統。術後較少引發眼壓過低，日後若再需青光眼手術也不受影響，且可與白內障手術一同進行。

至於濾過泡式微創青光眼手術，可在眼球內部或外部進行，同樣是疏導眼球內的前房水流動，降低眼壓。術後眼白位置會形成一個濾過泡，降壓功能依賴此濾過泡持續運作。

愈早積極治療 愈能保住視野

我們常用雪球效應，比喻事件經不斷發展，變得愈來愈危險，青光眼也是如此。青光眼視野缺損的速度就像滾雪球，一開始小球滾得慢，隨著雪球變大，滾動速度加快，嚴重度愈來愈高。因此，青光眼患者若錯過早期治療黃金期，能保有的視野遠少於早期積極治療的患者。

微創青光眼手術降眼壓的幅度普遍低於傳統手術，通常用於早期患者，必須自費，常見併發症包括支架阻塞、錯位和眼球出血等。雖然未能完全取代傳統手術，但可為早期青光眼患者提供更多治療選擇。