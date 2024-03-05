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百靈佳殷格翰「獨角獸計畫」 6台灣新創團隊獲獎

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
百靈佳殷格翰主辦「獨角獸2.0生醫新創加乘行動計畫」，經2023年底計畫開展後，共收到89件新創計畫。記者林俊良／攝影
百靈佳殷格翰主辦「獨角獸2.0生醫新創加乘行動計畫」，經2023年底計畫開展後，共收到89件新創計畫。記者林俊良／攝影

生醫產業被稱為台灣的下一座護國神山，為鼓勵本土新創團隊投入研發，百靈佳殷格翰主辦「獨角獸2.0生醫新創加乘行動計畫」，今年邁入第2屆，經2023年底計畫開展後，共收到89件新創計畫，並由百靈佳殷格翰德國總部創投、跨界研究團隊與商業發展團隊遴選出6件，可與百靈佳殷格翰國際商務授權團隊、全球研發主管、臨床醫學主管、專利與法規、國際投資部門進行技術商品化一對一線上輔導，有助加速發展進程。

為台灣第六大藥廠之一的百靈佳殷格翰，在台將邁入第50個年頭，總經理邱建誌致詞時提到：「台灣的生技產業蓬勃發展，如果這些優秀團隊沒有機會躍上國際舞台，我們會有愧於作為一家在台灣生根的公司，很開心這些團隊可以脫穎而出，被專業遴選團隊看到，希望能作為入選團隊和百靈佳殷格翰與德國總部之間的橋樑。」

百靈佳殷格翰大中華區總裁暨CEO高皓廷Mr. Mohammed Tawil表示，百靈佳殷格翰每年投入20%年度淨銷售額、約50億歐元作為研發投資基金，2022年全球約有3000萬名患者受益於創新藥物。在與日俱增的挑戰下，期待與眾多台灣新創團隊合作，讓所有人都能邁向更好的未來。

在面對尚無治療的疾病領域，為了患者及其家庭，百靈佳殷格翰藥廠將持續努力，透過創新研發的思維發展治療的解方，也期待未來能與產官學界的專家緊密合作，落實「Life Forward」的企業精神，和大家一起將生命推向更好的地方；也期待能讓台灣優秀且專業的新創團隊，能在國際舞台持續發光發熱。

獨角獸2.0生醫加乘行動計畫獲獎單位與主題分別為：

●台北醫學大學醫學科技學院院長潘秀玲團隊：臨床前藥物開發、智慧創新平台

●清華大學化學工程學系教授黃振煌副團隊與蔚流生物晶片團隊：抗癌藥物臨床前藥效檢測與臨床用藥指引平台

●友元國際醫材與Skyvor Medical：次世代臨床實驗之AI數位醫療平台

●中央研究院基因體中心陳韻如實驗室團隊：新型單株抗體，用於治療 ALS 和神經退化性疾病

●清華大學生命科學暨醫學院教授陳令儀腦團隊與新源生物科技：眼科疾病次世代治療方法

百齡佳殷格翰獨角獸2.0生醫加乘行動計畫，入圍團隊頒獎典禮，百齡佳殷格翰總經理邱建誌致詞。記者林俊良／攝影
百齡佳殷格翰獨角獸2.0生醫加乘行動計畫，入圍團隊頒獎典禮，百齡佳殷格翰總經理邱建誌致詞。記者林俊良／攝影

團隊 生技 醫學院

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