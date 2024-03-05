冷氣團報到氣溫陡降 明變天「愈晚愈冷」、周五起低溫剩10度

暫別好天氣，中央氣象署指出，明天起變天，北部降溫最顯著，從今天30度降至明天16度，入夜後再下探14度；明天至周四，全台都有降雨機率，北部雨量、雨時尤其明顯。這波強烈大陸冷氣團影響至周六，其中周五至周六相對低溫，北部、東北部下探10度，中部、花蓮13度，南部、台東14度。

中央氣象署預報員李孟軒表示，明天鋒面通過，加上強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫降幅相對明顯，亦轉為陣雨天氣，且也有雷雨發生可能，其他地區也漸轉為局部短暫陣雨。

他表示，明天北部白天高溫16至19度，相對今天高溫達30度，落差明顯，尤其北部明入夜後，更會一路降溫至14度，提醒留意溫度起伏；其他地區則在明晚起逐漸轉偏涼。

明天鋒面通過，周四華南雲雨區東移，期間水氣偏多，周三至周四全台都有降雨機率，其中北台灣雨量較多、雨時也較長。

周五至周六，整體水氣減少，雨區縮減至北部、東半部地區及中南部山區，其雨量也會減少。

李孟軒說，這波強烈大陸冷氣團影響至周六，周五至周六是相對低溫時間點，屆時北部、東北部10至11度，中部、花蓮13至14度，南部、台東14至16度；整體高溫也下降，北台灣、花蓮高溫14至15度。

周日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升1至2度；不過周日清晨仍偏冷，北部、東半部地區及中南部山區，仍有降雨機率。

另外，他指出，周五至周六，中部以北3500公尺以上高山，若水氣、溫度條件配合，可能結冰或降雪。