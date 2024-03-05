反制釣魚簡訊詐騙！台灣大哥大推出935開頭專屬短碼簡訊

近來釣魚簡訊詐騙猖獗，為降低民眾遭假冒簡訊詐騙之風險，台灣大哥大結合資通訊技術，進行科技偵防，反制詐騙，自3月8日起，將以935開頭之六碼短碼發送官方簡訊，未來民眾看到來自「935XXX」六碼短碼簡訊，即可輕鬆辨識此為台灣大哥大官方發出的訊息，提升辨識度。

台灣大哥大首波上線短碼為935188，串連近40個系統，一次性轉換日均超過兩百萬則簡訊，讓用戶更安心地點擊帳務資訊、權益優惠通知、新服務推廣等內容的簡訊網址，享受更安全便捷的數位生活，避免因系統陸續改接，而造成用戶同時收到長碼（如+886開頭10碼電話號碼）與短碼（935188）簡訊，造成混淆。未來，台灣大哥大亦將陸續使用935各區段之六碼簡碼，發送其他具服務識別性之官方簡訊。

根據全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance,GASA）攜手Gogolook發布的《2023亞洲詐騙調查報告》，台灣有高達過半民眾曾遭遇過簡訊詐騙，台灣大哥大與政府共同投入反詐，除了助力政府機構使用111短碼發布簡訊，台灣大哥大亦將推出「通用簡碼訊息服務」，供各產業使用，協助企業以專屬行業別的簡碼發送訊息，防範偽冒企業名義簡訊，同時方便民眾正確識別，降低財務損失的風險。

台灣大哥大串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等5大利害關係人，建立完整反詐生態系。不僅領先同業自主研發AI反詐應用，「反詐戰警」以趨近100%的偵測準確度，至今已偵測超過1.3億個可疑網域，來自零售、物流及電子商務等超過70家企業參與測試驗證，為上百家企業偵測詐騙偽冒；全雲端「安心Call」隱碼服務，則導入AI大數據模型分析是否有異常狀況、偵測異常聯繫頻次與行為，在三年內大幅降低相關詐騙事件超過 90%，保護逾1840萬筆通話。

同時，台灣大哥大也配合國家通訊傳播委員會（NCC）政策，領先同業推動「攔阻偽冒+886 9國際來話」服務，透過偵測發話地，精準判定該來電的漫遊狀態。目前已將發話定位在國內，受話來電卻顯示為+886 9的偽冒國際來電即時阻斷，避免民眾誤接所衍伸的被詐騙風險。台灣大哥大亦推出語音警示服務，行動用戶接到國際境外+886 9可疑電話時，將先聽見國／台語語音警示「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」，降低行動用戶遭國際來話詐騙風險。