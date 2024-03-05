快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙和升格醫學中心 北醫體系3院同啟動「醫療資訊3.0」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
雙和醫院醫療資訊3.0系統於升格醫學中心當天正式上線。圖／台北醫學大學提供
雙和醫院醫療資訊3.0系統於升格醫學中心當天正式上線。圖／台北醫學大學提供

邁向智慧醫院，各家醫院都在積極轉型，台北醫學大學由董事長陳瑞杰制定「醫療資訊3.0」轉型計畫，去年校長吳麥斯上任後，即宣示「加速數位驅動轉型」，資訊轉型系統，從北醫附醫率先完成，萬芳醫院也在今年農曆年的小年夜完成，雙和醫院則在今年3月起升格醫學中心時，完成系統升格，展現北醫體系邁向智慧醫院的決心。

吳麥斯表示，北醫大醫療體系「醫療資訊3.0」轉型計畫第一階段在今年3月全面上線，這不僅象徵北醫大體系邁向數位轉型、智慧醫院的決心，更代表北醫大體系即將啟動第二階段的系統升級，未來將透過新科技的導入和生成式AI的應用，將醫療體系轉型為One Campus（TMU），使北醫大的醫療服務走向雲端互通、數據自動化和智慧化。

「數位轉型之路是沒有終點的！」吳麥斯表示，面對數位時代，北醫大體系意識到必須從科技與創新著手，從巨量資料、AI運算、臨床決策到GenAI與雲端。如今啟動醫療資訊3.0的大型計劃，除了實現一鍵式生成病歷的目標，達到三院資源共享，同時減輕臨床人員的負擔，並提升醫療品質。

下一步將以新國民醫院作為地區醫院的驗證場域，證明北醫大資訊系統能夠兼容並蓄，邁向「醫療資訊3.0」新里程碑。

北醫附醫醫療資訊3.0系統於2024跨年夜率先上線。圖／台北醫學大學提供
北醫附醫醫療資訊3.0系統於2024跨年夜率先上線。圖／台北醫學大學提供
萬芳醫院於2024小年夜完成醫療資訊3.0系統的上線。圖／台北醫學大學提供
萬芳醫院於2024小年夜完成醫療資訊3.0系統的上線。圖／台北醫學大學提供

北醫大 萬芳醫院

延伸閱讀

總統：加強與業界合作 台灣續占全球供應鏈關鍵地位

力積電轉型年…營運愈來愈好

群創轉型成果顯現 拚單季轉盈

群創法說會／去年虧損無法配發股利 不排除減資退還股東現金

相關新聞

蛋商「凍未條」！買氣低迷、供過於求 明起蛋價調降3元

業界不斷傳出清明節前夕蛋價崩盤，台北市蛋商公會理事長林天來今天坦言，受到農曆春節休市影響，全台各地蛋商雞蛋囤貨量大，今天...

麻疹北北桃都需要戒備 羅一鈞呼籲民眾勿搶打疫苗

我國今年累計7例麻疹，比起過往四年同期都還要高。疾管署發言人羅一鈞表示，雖然目前本土傳播風險上升，但是目前麻疹、腮腺炎、...

獨／全台掛號費調漲 衛福部：即起醫院可自行調掛號費

物價飛漲，診所掛號費也跟著調漲，聯合報去年12月獨家報導六都掛號費調整報導，診所掛號費最高來到2500元，一般診所掛號費...

賞花動歪腦筋？武陵櫻花季申請登雪霸 10隊突變更行程恐遭禁入園3年

雪霸國家公園管理處今天表示，今年武陵櫻花季有10支登山隊原本申請多日行程，卻突然變更為單日往返，疑藉登山住宿取得車輛通行...

反制釣魚簡訊詐騙！台灣大哥大推出935開頭專屬短碼簡訊

近來釣魚簡訊詐騙猖獗，為降低民眾遭假冒簡訊詐騙之風險，台灣大哥大結合資通訊技術，進行科技偵防，反制詐騙，自3月8日起，將...

雙和升格醫學中心 北醫體系3院同啟動「醫療資訊3.0」

邁向智慧醫院，各家醫院都在積極轉型，台北醫學大學由董事長陳瑞杰制定「醫療資訊3.0」轉型計畫，去年校長吳麥斯上任後，即宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。