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雙和升格醫學中心 北醫體系3院同啟動「醫療資訊3.0」
邁向智慧醫院，各家醫院都在積極轉型，台北醫學大學由董事長陳瑞杰制定「醫療資訊3.0」轉型計畫，去年校長吳麥斯上任後，即宣示「加速數位驅動轉型」，資訊轉型系統，從北醫附醫率先完成，萬芳醫院也在今年農曆年的小年夜完成，雙和醫院則在今年3月起升格醫學中心時，完成系統升格，展現北醫體系邁向智慧醫院的決心。
吳麥斯表示，北醫大醫療體系「醫療資訊3.0」轉型計畫第一階段在今年3月全面上線，這不僅象徵北醫大體系邁向數位轉型、智慧醫院的決心，更代表北醫大體系即將啟動第二階段的系統升級，未來將透過新科技的導入和生成式AI的應用，將醫療體系轉型為One Campus（TMU），使北醫大的醫療服務走向雲端互通、數據自動化和智慧化。
「數位轉型之路是沒有終點的！」吳麥斯表示，面對數位時代，北醫大體系意識到必須從科技與創新著手，從巨量資料、AI運算、臨床決策到GenAI與雲端。如今啟動醫療資訊3.0的大型計劃，除了實現一鍵式生成病歷的目標，達到三院資源共享，同時減輕臨床人員的負擔，並提升醫療品質。
下一步將以新國民醫院作為地區醫院的驗證場域，證明北醫大資訊系統能夠兼容並蓄，邁向「醫療資訊3.0」新里程碑。
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