快訊

通緝犯泰國槍殺命案逆轉！周男交保後羈押禁見

麻疹本土群聚擴大？晚間最新疫調出爐 羅一鈞：可能為兩起群聚

川普2.0美中關稅戰...2科技大咖衝擊最猛 輝達恐因大陸「1反制」遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緊張感會失控 專家籲尋找焦慮來源

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
緊張不只導致情緒容易失控，健康也會受到牽連。示意圖／ingimage
緊張不只導致情緒容易失控，健康也會受到牽連。示意圖／ingimage

緊張不只導致情緒容易失控，健康也會受到牽連，專家呼籲要找出焦慮來源以減緩緊張！近年來，人們出現「緊張系統失調」的狀況愈來愈頻繁，學界逐漸發現身體與心理的健康狀態，會因為神經與賀爾蒙的交互作用而彼此影響。專家建議，若出現情緒容易大起大落，伴隨身體不舒服的狀況，就要多留意。

身心靈會互相影響

根據《衛報》報導，近年來谷歌關鍵字「緊張系統失調」被搜尋的頻率愈來愈高，緊張系統的意思是對身體對環境、社會與心理任何會影響到自身的因素有感知的系統，結合內分泌與神經系統。緊張系統失調若出現身體不舒服，是結合焦慮、沮喪、易怒，或是對小事情過度反應的綜合症狀。

英屬哥倫比亞大學腦神經學家霍華德指強調，身體與心理會是互相影響的，很多人不相信緊張容易導致胃痛，但多數心理學家都知道這兩者是有關連的。但他反而建議如果遇到緊張系統失調，不見得要找心理醫生，因為心理醫生不見得能找到患者想要的答案。

刺激神經舒緩緊張

霍華德建議，要找出焦慮的來源，才能緩解緊張感。心理治療師拉文推出「體感療法」，盼讓病友能對身體各部位有更敏銳的感知，以舒緩焦慮。另外，「眼動脫敏再處理」法過去在創傷後壓力症候群（PTSD）有被廣泛應用，如今也有愈來愈多醫生使用在舒緩緊張系統失調。

印度斯坦時報》提到，專家也建議，日常生活可多從事瑜珈、深呼吸、按摩背部與洗冷水澡等可刺激迷走神經的活動。此外，唱歌、低鳴與輕壓身體不舒服的部位也有助舒緩緊張情緒。

麥基爾大學科學溝通師傑瑞指出，這些做法不只緩解當下的情緒，也有助身體找到長期緩解壓力的模式。

【更多精采內容，詳見

失控 情緒 治療師

延伸閱讀

Netflix《菲爾來吃飯》台北篇 菲爾在LONGTAIL吃什麼？

NBA／霍華德要求駁回性侵案遭否決 律師仍喊正義必勝

NBA／名嘴怒轟詹皇毀了灌籃大賽 卡特曝聯盟曾邀4球星參戰

籃球／「魔獸」拜年預告3月來台！ 眼尖網友笑翻：拿成兔年春聯

相關新聞

麻疹本土群聚擴大？最新疫調出爐 羅一鈞：可能為兩起群聚

麻疹本土群聚不只一起？疾病管制署發言人羅一鈞指出，依據最新疫調事證研判可能為兩起群聚。

冷氣團報到氣溫陡降 明變天「愈晚愈冷」、周五起低溫剩10度

暫別好天氣，中央氣象署指出，明天起變天，北部降溫最顯著，從今天30度降至明天16度，入夜後再下探14度；明天至周四，全台...

建築諾貝爾獎揭曉 桃園美術館設計山本理顯奪普立茲克

有建築諾貝爾獎之稱的普立茲克建築獎，晚間公布2024年得主。來自日本橫濱的山本理顯榮獲2024年度普立茲克建築獎，該獎項...

2千多件食品藥妝廣告違規罰逾1億 這家公司罰最多「產品誆稱回春」

新北市衛生局今天表示，去年查緝違規食品、化妝品及藥物廣告，開罰2507件，裁罰1億6598萬元；以宣稱療效、減肥瘦身及生...

國民黨提藥價上路應有緩衝 健保署：已提早公告

國民黨今天表示，新藥價上路前應有緩衝期，不應馬上調降。健保署回應，計算藥價調整前，就已考量藥品市占率與可替代性，並於法規...

緊張感會失控 專家籲尋找焦慮來源

緊張不只導致情緒容易失控，健康也會受到牽連，專家呼籲要找出焦慮來源以減緩緊張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。