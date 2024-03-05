緊張感會失控 專家籲尋找焦慮來源

緊張不只導致情緒容易失控，健康也會受到牽連，專家呼籲要找出焦慮來源以減緩緊張！近年來，人們出現「緊張系統失調」的狀況愈來愈頻繁，學界逐漸發現身體與心理的健康狀態，會因為神經與賀爾蒙的交互作用而彼此影響。專家建議，若出現情緒容易大起大落，伴隨身體不舒服的狀況，就要多留意。

身心靈會互相影響

根據《衛報》報導，近年來谷歌關鍵字「緊張系統失調」被搜尋的頻率愈來愈高，緊張系統的意思是對身體對環境、社會與心理任何會影響到自身的因素有感知的系統，結合內分泌與神經系統。緊張系統失調若出現身體不舒服，是結合焦慮、沮喪、易怒，或是對小事情過度反應的綜合症狀。

英屬哥倫比亞大學腦神經學家霍華德指強調，身體與心理會是互相影響的，很多人不相信緊張容易導致胃痛，但多數心理學家都知道這兩者是有關連的。但他反而建議如果遇到緊張系統失調，不見得要找心理醫生，因為心理醫生不見得能找到患者想要的答案。

刺激神經舒緩緊張

霍華德建議，要找出焦慮的來源，才能緩解緊張感。心理治療師拉文推出「體感療法」，盼讓病友能對身體各部位有更敏銳的感知，以舒緩焦慮。另外，「眼動脫敏再處理」法過去在創傷後壓力症候群（PTSD）有被廣泛應用，如今也有愈來愈多醫生使用在舒緩緊張系統失調。

《印度斯坦時報》提到，專家也建議，日常生活可多從事瑜珈、深呼吸、按摩背部與洗冷水澡等可刺激迷走神經的活動。此外，唱歌、低鳴與輕壓身體不舒服的部位也有助舒緩緊張情緒。

麥基爾大學科學溝通師傑瑞指出，這些做法不只緩解當下的情緒，也有助身體找到長期緩解壓力的模式。

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